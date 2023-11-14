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Производство мяса растет в Липецкой области - РИА Новости, 14.11.2023
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Липецкая область
 
17:58 14.11.2023 (обновлено: 17:59 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/myaso-1909430320.html
Производство мяса растет в Липецкой области
Производство мяса растет в Липецкой области - РИА Новости, 14.11.2023
Производство мяса растет в Липецкой области
Рост индекса производства пищевых продуктов за первые девять месяцев текущего года в Липецкой области составил более 116% по сравнению с таким же периодом 2022... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:58
2023-11-14T17:59
липецкая область
липецкая область
мясо
производство
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Рост индекса производства пищевых продуктов за первые девять месяцев текущего года в Липецкой области составил более 116% по сравнению с таким же периодом 2022 года, наибольший рост отмечен в производстве мяса, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что рекордный для области показатель в этом году ожидается по производству мяса птицы - 211 тысяч тонн. По оценкам региональных специалистов, ежегодный объем этого продукта в Липецкой области превышает годовую потребность более чем в шесть раз. Также, по словам Артамонова, в этом году ожидается увеличение производства мяса свинины. Ежегодный объем этой продукции в регионе превышает годовую потребность более чем в семь раз, а поголовье свиней по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 14%. Одна из причин успешного развития этого направления агропромышленного комплекса - инвестиции, которые в первом полугодии 2023 года выросли на 6%, а в перерабатывающую промышленность - на 8%. "Липецкое сельское хозяйство по многим направлениям демонстрирует уверенный рост, обеспечивая продовольственную безопасность региона и страны. Эта отрасль должна оставаться под особым контролем, несмотря на внушительные достижения", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20231002/proizvodstvo-1899993640.html
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липецкая область, мясо, производство, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Мясо, Производство, Игорь Артамонов

Производство мяса растет в Липецкой области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРазделочный цех на птицефабрике
Разделочный цех на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Разделочный цех на птицефабрике. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Рост индекса производства пищевых продуктов за первые девять месяцев текущего года в Липецкой области составил более 116% по сравнению с таким же периодом 2022 года, наибольший рост отмечен в производстве мяса, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что рекордный для области показатель в этом году ожидается по производству мяса птицы - 211 тысяч тонн. По оценкам региональных специалистов, ежегодный объем этого продукта в Липецкой области превышает годовую потребность более чем в шесть раз.
Также, по словам Артамонова, в этом году ожидается увеличение производства мяса свинины. Ежегодный объем этой продукции в регионе превышает годовую потребность более чем в семь раз, а поголовье свиней по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 14%. Одна из причин успешного развития этого направления агропромышленного комплекса - инвестиции, которые в первом полугодии 2023 года выросли на 6%, а в перерабатывающую промышленность - на 8%.
"Липецкое сельское хозяйство по многим направлениям демонстрирует уверенный рост, обеспечивая продовольственную безопасность региона и страны. Эта отрасль должна оставаться под особым контролем, несмотря на внушительные достижения", – прокомментировал Артамонов.
Производство облицовочного кирпича - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Липецкие промышленники расширяют производство кирпичей и сельхозтехники
2 октября, 16:11
 
Липецкая областьЛипецкая областьМясоПроизводствоИгорь Артамонов
 
 
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