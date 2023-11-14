https://ria.ru/20231114/myaso-1909430320.html
Производство мяса растет в Липецкой области
Производство мяса растет в Липецкой области - РИА Новости, 14.11.2023
Производство мяса растет в Липецкой области
Рост индекса производства пищевых продуктов за первые девять месяцев текущего года в Липецкой области составил более 116% по сравнению с таким же периодом 2022... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:58
2023-11-14T17:58
2023-11-14T17:59
липецкая область
липецкая область
мясо
производство
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909428713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c61cadd2b08a8e3741c0d2ede58ff22a.jpg
ЛИПЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Рост индекса производства пищевых продуктов за первые девять месяцев текущего года в Липецкой области составил более 116% по сравнению с таким же периодом 2022 года, наибольший рост отмечен в производстве мяса, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что рекордный для области показатель в этом году ожидается по производству мяса птицы - 211 тысяч тонн. По оценкам региональных специалистов, ежегодный объем этого продукта в Липецкой области превышает годовую потребность более чем в шесть раз. Также, по словам Артамонова, в этом году ожидается увеличение производства мяса свинины. Ежегодный объем этой продукции в регионе превышает годовую потребность более чем в семь раз, а поголовье свиней по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 14%. Одна из причин успешного развития этого направления агропромышленного комплекса - инвестиции, которые в первом полугодии 2023 года выросли на 6%, а в перерабатывающую промышленность - на 8%. "Липецкое сельское хозяйство по многим направлениям демонстрирует уверенный рост, обеспечивая продовольственную безопасность региона и страны. Эта отрасль должна оставаться под особым контролем, несмотря на внушительные достижения", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20231002/proizvodstvo-1899993640.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909428713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_077f9b4989c98b16687df6b74a75593c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, мясо, производство, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Мясо, Производство, Игорь Артамонов