https://ria.ru/20231114/myaso-1909430320.html

Производство мяса растет в Липецкой области

Производство мяса растет в Липецкой области - РИА Новости, 14.11.2023

Производство мяса растет в Липецкой области

Рост индекса производства пищевых продуктов за первые девять месяцев текущего года в Липецкой области составил более 116% по сравнению с таким же периодом 2022... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:58

2023-11-14T17:58

2023-11-14T17:59

липецкая область

липецкая область

мясо

производство

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909428713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c61cadd2b08a8e3741c0d2ede58ff22a.jpg

ЛИПЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Рост индекса производства пищевых продуктов за первые девять месяцев текущего года в Липецкой области составил более 116% по сравнению с таким же периодом 2022 года, наибольший рост отмечен в производстве мяса, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что рекордный для области показатель в этом году ожидается по производству мяса птицы - 211 тысяч тонн. По оценкам региональных специалистов, ежегодный объем этого продукта в Липецкой области превышает годовую потребность более чем в шесть раз. Также, по словам Артамонова, в этом году ожидается увеличение производства мяса свинины. Ежегодный объем этой продукции в регионе превышает годовую потребность более чем в семь раз, а поголовье свиней по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 14%. Одна из причин успешного развития этого направления агропромышленного комплекса - инвестиции, которые в первом полугодии 2023 года выросли на 6%, а в перерабатывающую промышленность - на 8%. "Липецкое сельское хозяйство по многим направлениям демонстрирует уверенный рост, обеспечивая продовольственную безопасность региона и страны. Эта отрасль должна оставаться под особым контролем, несмотря на внушительные достижения", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20231002/proizvodstvo-1899993640.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, мясо, производство, игорь артамонов