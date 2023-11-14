https://ria.ru/20231114/moskva-1909299222.html

Бочкарев рассказал о дорожном строительстве в Москве

Бочкарев рассказал о дорожном строительстве в Москве - РИА Новости, 14.11.2023

Бочкарев рассказал о дорожном строительстве в Москве

В Москве за десять месяцев 2023 года проведено 389 выездных проверок на объектах дорожно-мостового строительства, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T10:32

2023-11-14T10:32

2023-11-14T10:32

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Москве за десять месяцев 2023 года проведено 389 выездных проверок на объектах дорожно-мостового строительства, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. "Дорожная инфраструктура ежегодно улучшает транспортную доступность для миллионов москвичей. Поэтому важно не только сохранять стабильные темпы строительства, но и обеспечивать высокое качество готовых объектов. По итогам десяти месяцев инспекторы Мосгосстройнадзора провели 389 контрольно-надзорных мероприятий", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заместителя сэра, знаковыми событиями в ткущем году стали открытие южных участков Московского скоростного диаметра (МСД) – одного из самых масштабных проектов развития транспортного каркаса города, ввод в эксплуатацию реконструкции обновленной развязки МКАД с Липецкой улицей, новой развязки на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД, съездов с Нижегородской улицы на Третье транспортное кольцо (ТТК) и с ТТК на МСД. Помимо этого, была достроена дорожная связка Аминьевского шоссе и проспекта Генерала Дорохова рядом со станцией метро "Аминьевская". "Кроме того, строители сдали автомобильный мост через затон Новинки, соединивший набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом Москвы. Его возвели в рамках проекта по комплексному развитию территории бывшего завода имени Лихачева", – отметил Бочкарев. Как указывается в сообщении, всего под контролем Мосгосстройнадзора в настоящее время находится 127 строящихся дорожно-мостовых объектов.

https://realty.ria.ru/20231114/parki-1908645162.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы