https://ria.ru/20231114/moldaviya-1909471665.html

В Молдавии заявили, что европейская интеграция теряет привлекательность

В Молдавии заявили, что европейская интеграция теряет привлекательность - РИА Новости, 14.11.2023

В Молдавии заявили, что европейская интеграция теряет привлекательность

Идея европейской интеграции теряет в Молдавии свою привлекательность, заявил во вторник в телеэфире секретарь парламентской комиссии по нацбезопасности и... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T21:25

2023-11-14T21:25

2023-11-14T21:25

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КИШИНЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Идея европейской интеграции теряет в Молдавии свою привлекательность, заявил во вторник в телеэфире секретарь парламентской комиссии по нацбезопасности и обороне Константин Старыш, представляющий в законодательном собрании Блок коммунистов и социалистов (БКС). На прошлой неделе Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. Президент Майя Санду заявила, что это решение ЕК доказывает, что республика провела серьезные реформы в стране на пути евроинтеграции. "Евроинтеграция начинает восприниматься молдаванами, как нечто ужасное – закручивают гайки, лишают свобод, еще и есть не дают. Да и многие опросы показывают, что уровень поддержки евроинтеграции в РМ опустился до рекордных 32 процентов. Это низший уровень поддержки за всю историю страны",- сказал Старыш в эфире кишиневского телеканала ITV, трансляция которого ведется в социальных сетях из-за запрета властей. Депутат высказал мнение, что демократическая сфера в республике при правлении прозападной партии "Действие и солидарность" (ПДС/PAS), негласным лидером которой является президент Санду, сильно деградировала. "Нельзя не замечать того, как деградирует демократическая сфера в стране, как деградировал плюрализм мнений, как деградируют гражданские права и свободы, как попирается Конституция, как монтируется и переиначивается законодательство под сиюминутные нужды наших властей. В Европе, вообще-то, так не принято", - отметил Старыш. Депутат подчеркнул, что в Евросоюзе внимательно следят за развитием событий в Молдавии, но молчаливая позиция руководства ЕС обнадеживает правящие круги республики, и они совершают новые антидемократические шаги: блокируют вещание телеканалов, запрещают оппозиции участвовать в выборах. "При этом составе Еврокомиссии и этом составе большинства сложно ожидать чего-то другого. Этот состав ведет себя по принципу: сукин сын, но наш сукин сын. Но мы все помним, чем закончилась "история успеха" для Молдавии, и, думаю, что "история успеха-2", которую мы сейчас наблюдаем, закончится тем же – грандиозным шухером и провалом", - добавил парламентарий. Президент Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Эти события происходили на фоне антиправительственных акций протеста. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20231114/evrosoyuz-1909442076.html

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908467189.html

https://ria.ru/20231004/infantily-1900296696.html

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в мире, молдавия, украина, киев, майя санду, еврокомиссия, евросоюз, возрождение