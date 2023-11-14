https://ria.ru/20231114/metro-1909335964.html

Бочкарев: на станции метро "Рижская" установят 129-метровые эскалаторы

Бочкарев: на станции метро "Рижская" установят 129-метровые эскалаторы - РИА Новости, 14.11.2023

Бочкарев: на станции метро "Рижская" установят 129-метровые эскалаторы

Во втором вестибюле станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) ведется подготовка к строительству эскалаторного хода, после чего там будут... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:28

2023-11-14T12:28

2023-11-14T12:28

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229166_0:74:2600:1537_1920x0_80_0_0_cc6a3cbd63950578bb62962621fcaced.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Во втором вестибюле станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) ведется подготовка к строительству эскалаторного хода, после чего там будут смонтированы одни из самых протяженных эскалаторов в столичном метрополитене – длиной около 129 метров, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Второй вестибюль действующей станции "Рижская" БКЛ метро будет расположен в районе пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка. Сейчас ведется подготовка к началу проходческих работ для сооружения наклонного хода длиной порядка 129 метров. В нем будут смонтированы эскалаторы, которые станут одними из самых длинных в столичном метро, догоняя нынешнего лидера – соседнюю станцию БКЛ "Марьина Роща" с 130-метровыми эскалаторами", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Станция БКЛ "Рижская" является пересадочной на Калужско-Рижскую ветку метро. Заместитель мэра также уточнил, что на этой территории продолжается формирование крупного городского вокзала: кроме станций двух линий метрополитена, здесь проходят три маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) и существуют планы по строительству инфраструктуры для высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург". "Создание второго вестибюля станции Большого кольца метро поможет эффективно распределить пассажиропотоки, снизив нагрузку с действующего входа в метро", – добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231114/moskva-1909299222.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы