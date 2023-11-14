https://ria.ru/20231114/metro-1909335964.html
Бочкарев: на станции метро "Рижская" установят 129-метровые эскалаторы
Бочкарев: на станции метро "Рижская" установят 129-метровые эскалаторы - РИА Новости, 14.11.2023
Бочкарев: на станции метро "Рижская" установят 129-метровые эскалаторы
Во втором вестибюле станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) ведется подготовка к строительству эскалаторного хода, после чего там будут... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:28
2023-11-14T12:28
2023-11-14T12:28
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Во втором вестибюле станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) ведется подготовка к строительству эскалаторного хода, после чего там будут смонтированы одни из самых протяженных эскалаторов в столичном метрополитене – длиной около 129 метров, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Второй вестибюль действующей станции "Рижская" БКЛ метро будет расположен в районе пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка. Сейчас ведется подготовка к началу проходческих работ для сооружения наклонного хода длиной порядка 129 метров. В нем будут смонтированы эскалаторы, которые станут одними из самых длинных в столичном метро, догоняя нынешнего лидера – соседнюю станцию БКЛ "Марьина Роща" с 130-метровыми эскалаторами", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Станция БКЛ "Рижская" является пересадочной на Калужско-Рижскую ветку метро. Заместитель мэра также уточнил, что на этой территории продолжается формирование крупного городского вокзала: кроме станций двух линий метрополитена, здесь проходят три маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) и существуют планы по строительству инфраструктуры для высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург". "Создание второго вестибюля станции Большого кольца метро поможет эффективно распределить пассажиропотоки, снизив нагрузку с действующего входа в метро", – добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231114/moskva-1909299222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Во втором вестибюле станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) ведется подготовка к строительству эскалаторного хода, после чего там будут смонтированы одни из самых протяженных эскалаторов в столичном метрополитене – длиной около 129 метров, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Второй вестибюль действующей станции "Рижская" БКЛ метро будет расположен в районе пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка. Сейчас ведется подготовка к началу проходческих работ для сооружения наклонного хода длиной порядка 129 метров. В нем будут смонтированы эскалаторы, которые станут одними из самых длинных в столичном метро, догоняя нынешнего лидера – соседнюю станцию БКЛ "Марьина Роща" с 130-метровыми эскалаторами", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Бочкарев рассказал о дорожном строительстве в Москве
Станция БКЛ "Рижская" является пересадочной на Калужско-Рижскую ветку метро. Заместитель мэра также уточнил, что на этой территории продолжается формирование крупного городского вокзала: кроме станций двух линий метрополитена, здесь проходят три маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) и существуют планы по строительству инфраструктуры для высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург".
"Создание второго вестибюля станции Большого кольца метро поможет эффективно распределить пассажиропотоки, снизив нагрузку с действующего входа в метро", – добавляется в сообщении.