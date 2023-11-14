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На голубой ветке метро приостановили движение из-за человека на путях
На голубой ветке метро приостановили движение из-за человека на путях - РИА Новости, 14.11.2023
На голубой ветке метро приостановили движение из-за человека на путях
Между станциями "Киевская" и "Кунцевская" Филевской линии метро нет движения поездов из-за человека на путях, сообщает дептранс столицы. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:00
2023-11-14T08:00
2023-11-14T08:00
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Между станциями "Киевская" и "Кунцевская" Филевской линии метро нет движения поездов из-за человека на путях, сообщает дептранс столицы. Ранее департамент сообщал, что из-за человека на пути временно увеличены интервалы движения поездов на Филевской линии метро Москвы. "На Филёвской линии нет движения поездов между "Киевской" и "Кунцевской" из-за человека на пути", - говорится в сообщении департамента, опубликованном в Telegram-канале.
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москва, происшествия, метро, россия
Москва, Происшествия, Метро, Россия
На голубой ветке метро приостановили движение из-за человека на путях
На Филевской линии метро приостановили движение из-за человека на путях