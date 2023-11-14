https://ria.ru/20231114/metro-1909280350.html

На голубой ветке метро приостановили движение из-за человека на путях

На голубой ветке метро приостановили движение из-за человека на путях - РИА Новости, 14.11.2023

На голубой ветке метро приостановили движение из-за человека на путях

Между станциями "Киевская" и "Кунцевская" Филевской линии метро нет движения поездов из-за человека на путях, сообщает дептранс столицы. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T08:00

2023-11-14T08:00

2023-11-14T08:00

москва

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россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Между станциями "Киевская" и "Кунцевская" Филевской линии метро нет движения поездов из-за человека на путях, сообщает дептранс столицы. Ранее департамент сообщал, что из-за человека на пути временно увеличены интервалы движения поездов на Филевской линии метро Москвы. "На Филёвской линии нет движения поездов между "Киевской" и "Кунцевской" из-за человека на пути", - говорится в сообщении департамента, опубликованном в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231112/inspektor-1908993466.html

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москва, происшествия, метро, россия