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На голубой ветке метро приостановили движение из-за человека на путях - РИА Новости, 14.11.2023
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08:00 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/metro-1909280350.html
На голубой ветке метро приостановили движение из-за человека на путях
На голубой ветке метро приостановили движение из-за человека на путях - РИА Новости, 14.11.2023
На голубой ветке метро приостановили движение из-за человека на путях
Между станциями "Киевская" и "Кунцевская" Филевской линии метро нет движения поездов из-за человека на путях, сообщает дептранс столицы. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:00
2023-11-14T08:00
москва
происшествия
метро
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Между станциями "Киевская" и "Кунцевская" Филевской линии метро нет движения поездов из-за человека на путях, сообщает дептранс столицы. Ранее департамент сообщал, что из-за человека на пути временно увеличены интервалы движения поездов на Филевской линии метро Москвы. "На Филёвской линии нет движения поездов между "Киевской" и "Кунцевской" из-за человека на пути", - говорится в сообщении департамента, опубликованном в Telegram-канале.
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москва, происшествия, метро, россия
Москва, Происшествия, Метро, Россия
На голубой ветке метро приостановили движение из-за человека на путях

На Филевской линии метро приостановили движение из-за человека на путях

CC BY 3.0 / Antares 610 / Kuntsevskaya Moscow Metro stationСтанция "Кунцевская" Московского метрополитена
Станция Кунцевская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
CC BY 3.0 / Antares 610 / Kuntsevskaya Moscow Metro station
Станция "Кунцевская" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Между станциями "Киевская" и "Кунцевская" Филевской линии метро нет движения поездов из-за человека на путях, сообщает дептранс столицы.
Ранее департамент сообщал, что из-за человека на пути временно увеличены интервалы движения поездов на Филевской линии метро Москвы.
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"На Филёвской линии нет движения поездов между "Киевской" и "Кунцевской" из-за человека на пути", - говорится в сообщении департамента, опубликованном в Telegram-канале.
 
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