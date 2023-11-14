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На Кубани создали 16 лесопарковых зеленых поясов на 3,5 тысячи гектаров - РИА Новости, 14.11.2023
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Краснодарский край
 
22:29 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/kuban-1909477703.html
На Кубани создали 16 лесопарковых зеленых поясов на 3,5 тысячи гектаров
На Кубани создали 16 лесопарковых зеленых поясов на 3,5 тысячи гектаров - РИА Новости, 14.11.2023
На Кубани создали 16 лесопарковых зеленых поясов на 3,5 тысячи гектаров
Власти Краснодарского края сформировали 16 лесопарковых зеленых поясов площадью более чем 3,5 тысячи гектаров, это поможет защитить зеленые насаждения в городах РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T22:29
2023-11-14T22:29
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края сформировали 16 лесопарковых зеленых поясов площадью более чем 3,5 тысячи гектаров, это поможет защитить зеленые насаждения в городах региона, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "В 2017 году, когда президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон о создании "зеленого щита", мы начали активную работу для защиты зеленых насаждений в границах городских населенных пунктов. Тогда первые лесопарковые пояса создали в Новороссийске, Туапсе, Краснодаре и Мостовском районе на площади более 200 гектаров. Сегодня подобных территорий уже 16, они составляют более 3,5 тысяч гектаров. В 2023 году создали четыре – в Анапе, Гулькевичи, Приморско-Ахтарске и поселке Ильском Северского района, расширили существующий лесопарковый пояс города Туапсе", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Развитие зеленого каркаса, по мнению губернатора, естественным образом создает комфортные условия для жизни. Сегодня лесопарковые зеленые пояса расположены вокруг Краснодара, Новороссийска, Горячего Ключа, Анапы, Армавира, Крымска, Абинска, Туапсе, Курганинска, Приморско-Ахтарска, Кореновска, Гулькевичи, Геленджика, а также в населенных пунктах Северского и Мостовского районов. В таких зонах установлен ограниченный режим природопользования, добавляют власти. Отмечается, что создание лесопарковых зеленых поясов продолжается вокруг крупных промышленных центров Краснодарского края, их возведение курирует министерство природных ресурсов региона.
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краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани создали 16 лесопарковых зеленых поясов на 3,5 тысячи гектаров

Кондратьев: на Кубани создали 16 лесопарковых зеленых поясов на 3,5 тыс гектаров

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КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края сформировали 16 лесопарковых зеленых поясов площадью более чем 3,5 тысячи гектаров, это поможет защитить зеленые насаждения в городах региона, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В 2017 году, когда президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон о создании "зеленого щита", мы начали активную работу для защиты зеленых насаждений в границах городских населенных пунктов. Тогда первые лесопарковые пояса создали в Новороссийске, Туапсе, Краснодаре и Мостовском районе на площади более 200 гектаров. Сегодня подобных территорий уже 16, они составляют более 3,5 тысяч гектаров. В 2023 году создали четыре – в Анапе, Гулькевичи, Приморско-Ахтарске и поселке Ильском Северского района, расширили существующий лесопарковый пояс города Туапсе", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Развитие зеленого каркаса, по мнению губернатора, естественным образом создает комфортные условия для жизни. Сегодня лесопарковые зеленые пояса расположены вокруг Краснодара, Новороссийска, Горячего Ключа, Анапы, Армавира, Крымска, Абинска, Туапсе, Курганинска, Приморско-Ахтарска, Кореновска, Гулькевичи, Геленджика, а также в населенных пунктах Северского и Мостовского районов. В таких зонах установлен ограниченный режим природопользования, добавляют власти.
Отмечается, что создание лесопарковых зеленых поясов продолжается вокруг крупных промышленных центров Краснодарского края, их возведение курирует министерство природных ресурсов региона.
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Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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