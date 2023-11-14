На Кубани создали 16 лесопарковых зеленых поясов на 3,5 тысячи гектаров
Кондратьев: на Кубани создали 16 лесопарковых зеленых поясов на 3,5 тыс гектаров
Парк отдыха "Краснодар". Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края сформировали 16 лесопарковых зеленых поясов площадью более чем 3,5 тысячи гектаров, это поможет защитить зеленые насаждения в городах региона, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В 2017 году, когда президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон о создании "зеленого щита", мы начали активную работу для защиты зеленых насаждений в границах городских населенных пунктов. Тогда первые лесопарковые пояса создали в Новороссийске, Туапсе, Краснодаре и Мостовском районе на площади более 200 гектаров. Сегодня подобных территорий уже 16, они составляют более 3,5 тысяч гектаров. В 2023 году создали четыре – в Анапе, Гулькевичи, Приморско-Ахтарске и поселке Ильском Северского района, расширили существующий лесопарковый пояс города Туапсе", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Развитие зеленого каркаса, по мнению губернатора, естественным образом создает комфортные условия для жизни. Сегодня лесопарковые зеленые пояса расположены вокруг Краснодара, Новороссийска, Горячего Ключа, Анапы, Армавира, Крымска, Абинска, Туапсе, Курганинска, Приморско-Ахтарска, Кореновска, Гулькевичи, Геленджика, а также в населенных пунктах Северского и Мостовского районов. В таких зонах установлен ограниченный режим природопользования, добавляют власти.
Отмечается, что создание лесопарковых зеленых поясов продолжается вокруг крупных промышленных центров Краснодарского края, их возведение курирует министерство природных ресурсов региона.