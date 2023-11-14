https://ria.ru/20231114/krid-1909347222.html

Егор Крид стал амбассадором новых международных соревнований

Егор Крид стал амбассадором новых международных соревнований - РИА Новости, 14.11.2023

Егор Крид стал амбассадором новых международных соревнований

Певец Егор Крид стал амбассадором фиджитал-турнира "Игры будущего", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:24

2023-11-14T14:24

2023-11-14T14:33

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Певец Егор Крид стал амбассадором фиджитал-турнира "Игры будущего", передает корреспондент РИА Новости. "Большое международное событие. Сто дней осталось до Казани, где будет проходить большое мероприятие, будет много больших концертов", — сообщил исполнитель на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. По словам Крида, это "Игры будущего" помогут молодежи из России и других стран проявить себя. "Круто, что киберспорт и спорт вместе. Будем продвигать событие как сможем", — добавил музыкант."Игры будущего" — новые международные соревнования по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию.Первые "Игры" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

казань, егор крид, москва, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса