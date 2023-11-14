Рейтинг@Mail.ru
Егор Крид стал амбассадором новых международных соревнований - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:24 14.11.2023 (обновлено: 14:33 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/krid-1909347222.html
Егор Крид стал амбассадором новых международных соревнований
Егор Крид стал амбассадором новых международных соревнований - РИА Новости, 14.11.2023
Егор Крид стал амбассадором новых международных соревнований
Певец Егор Крид стал амбассадором фиджитал-турнира "Игры будущего", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:24
2023-11-14T14:33
шоубиз
казань
егор крид
москва
знаменитости
шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909344975_0:0:3158:1777_1920x0_80_0_0_2711703b9bfc32c2eb10fd7fd0830b98.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Певец Егор Крид стал амбассадором фиджитал-турнира "Игры будущего", передает корреспондент РИА Новости. &quot;Большое международное событие. Сто дней осталось до Казани, где будет проходить большое мероприятие, будет много больших концертов&quot;, — сообщил исполнитель на международной выставке-форуме &quot;Россия&quot; на ВДНХ. По словам Крида, это "Игры будущего" помогут молодежи из России и других стран проявить себя. &quot;Круто, что киберспорт и спорт вместе. Будем продвигать событие как сможем&quot;, — добавил музыкант."Игры будущего" — новые международные соревнования по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию.Первые "Игры" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.
https://ria.ru/20230427/krid-1867932952.html
казань
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909344975_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_af799c9be12c9cb8c338b9545a2dd695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, егор крид, москва, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Казань, Егор Крид, Москва, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Егор Крид стал амбассадором новых международных соревнований

Рэпер Егор Крид стал амбассадором фиджитал-турнира "Игры будущего"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕгор Крид на церемонии празднования 100 дней до начала "Игр Будущего"
Егор Крид на церемонии празднования 100 дней до начала Игр Будущего - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Егор Крид на церемонии празднования 100 дней до начала "Игр Будущего"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Певец Егор Крид стал амбассадором фиджитал-турнира "Игры будущего", передает корреспондент РИА Новости.
«

"Большое международное событие. Сто дней осталось до Казани, где будет проходить большое мероприятие, будет много больших концертов", — сообщил исполнитель на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

По словам Крида, это "Игры будущего" помогут молодежи из России и других стран проявить себя.
«

"Круто, что киберспорт и спорт вместе. Будем продвигать событие как сможем", — добавил музыкант.

"Игры будущего" — новые международные соревнования по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию.
Первые "Игры" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.
Съемки программы Новогодний голубой огонек на телеканале Россия 1
Егор Крид прокомментировал слухи о своей помолвке
27 апреля, 02:23
 
ШоубизКазаньЕгор КридМоскваЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала