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Егор Крид стал амбассадором новых международных соревнований
Егор Крид стал амбассадором новых международных соревнований - РИА Новости, 14.11.2023
Егор Крид стал амбассадором новых международных соревнований
Певец Егор Крид стал амбассадором фиджитал-турнира "Игры будущего", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:24
2023-11-14T14:24
2023-11-14T14:33
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Певец Егор Крид стал амбассадором фиджитал-турнира "Игры будущего", передает корреспондент РИА Новости. "Большое международное событие. Сто дней осталось до Казани, где будет проходить большое мероприятие, будет много больших концертов", — сообщил исполнитель на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. По словам Крида, это "Игры будущего" помогут молодежи из России и других стран проявить себя. "Круто, что киберспорт и спорт вместе. Будем продвигать событие как сможем", — добавил музыкант."Игры будущего" — новые международные соревнования по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию.Первые "Игры" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, егор крид, москва, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Казань, Егор Крид, Москва, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Егор Крид стал амбассадором новых международных соревнований
Рэпер Егор Крид стал амбассадором фиджитал-турнира "Игры будущего"
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Певец Егор Крид стал амбассадором фиджитал-турнира "Игры будущего", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Большое международное событие. Сто дней осталось до Казани, где будет проходить большое мероприятие, будет много больших концертов", — сообщил исполнитель на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
По словам Крида, это "Игры будущего" помогут молодежи из России и других стран проявить себя.
«
"Круто, что киберспорт и спорт вместе. Будем продвигать событие как сможем", — добавил музыкант.
"Игры будущего" — новые международные соревнования по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию.
Первые "Игры" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.
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