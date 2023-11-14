https://ria.ru/20231114/kor-1909434341.html

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью корью в России

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью корью в России - РИА Новости, 14.11.2023

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью корью в России

Эпидемиологическая ситуация по кори в России контролируемая, привиты 77,5% граждан от числа подлежащих иммунизации, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:09

2023-11-14T18:09

2023-11-14T18:09

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по кори в России контролируемая, привиты 77,5% граждан от числа подлежащих иммунизации, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори контролируемая. В 2023 году наблюдается очередной циклический подъем традиционный для кори... На сегодняшний день в ходе текущей кампании привито 77,5% от числа подлежащих иммунизации", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор отметил, что за последние четыре месяца отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости корью. В ведомстве напомнили, что во всех регионах страны с апреля 2023 года проводится подчищающая иммунизация – вакцинация не привитых и не болевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых, такая мера позволяет укрепить коллективный иммунитет против кори.

https://ria.ru/20231113/mgu-1909188621.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)