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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью корью в России - РИА Новости, 14.11.2023
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18:09 14.11.2023
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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью корью в России
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью корью в России - РИА Новости, 14.11.2023
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью корью в России
Эпидемиологическая ситуация по кори в России контролируемая, привиты 77,5% граждан от числа подлежащих иммунизации, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:09
2023-11-14T18:09
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по кори в России контролируемая, привиты 77,5% граждан от числа подлежащих иммунизации, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори контролируемая. В 2023 году наблюдается очередной циклический подъем традиционный для кори... На сегодняшний день в ходе текущей кампании привито 77,5% от числа подлежащих иммунизации", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор отметил, что за последние четыре месяца отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости корью. В ведомстве напомнили, что во всех регионах страны с апреля 2023 года проводится подчищающая иммунизация – вакцинация не привитых и не болевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых, такая мера позволяет укрепить коллективный иммунитет против кори.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью корью в России

Роспотребнадзор назвал ситуацию с корью в России контролируемой

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц компонент вакцины от кори
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины от кори - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины от кори. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по кори в России контролируемая, привиты 77,5% граждан от числа подлежащих иммунизации, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори контролируемая. В 2023 году наблюдается очередной циклический подъем традиционный для кори... На сегодняшний день в ходе текущей кампании привито 77,5% от числа подлежащих иммунизации", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор отметил, что за последние четыре месяца отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости корью. В ведомстве напомнили, что во всех регионах страны с апреля 2023 года проводится подчищающая иммунизация – вакцинация не привитых и не болевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых, такая мера позволяет укрепить коллективный иммунитет против кори.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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