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На Ставрополье возбудили дело после конфликта школьников в гимназии
На Ставрополье возбудили дело после конфликта школьников в гимназии - РИА Новости, 14.11.2023
На Ставрополье возбудили дело после конфликта школьников в гимназии
Следователи возбудили уголовное дело по информации из СМИ после избиения школьником своих одноклассников, а также применения в отношении них пневматического... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T22:10
2023-11-14T22:10
2023-11-14T22:10
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ПЯТИГОРСК, 14 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по информации из СМИ после избиения школьником своих одноклассников, а также применения в отношении них пневматического оружия, сообщает СУСК России по Ставропольскому краю. Ранее в региональных СМИ была опубликована информация о том, что администрация одной из гимназий города Ставрополя не принимает мер к урегулированию конфликта между учащимися. Один из школьников систематически избивал своих одноклассников, а также приносил в учебное заведение пневматическое оружие, из которого стрелял по нескольким ученикам. "По указанию руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Иванова И.Н. в территориальном следственном отделе по данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям администрации школы, а также ученика, причинившего телесные повреждения сверстникам", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что расследование уголовного дела находится на личном контроле у руководителя следственного управления.
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происшествия, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), ставрополь
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ), Ставрополь
На Ставрополье возбудили дело после конфликта школьников в гимназии
СК возбудил дело после ЧП с пневматом в гимназии на Ставрополье