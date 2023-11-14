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На Ставрополье возбудили дело после конфликта школьников в гимназии - РИА Новости, 14.11.2023
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22:10 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/konflikt-1909475963.html
На Ставрополье возбудили дело после конфликта школьников в гимназии
На Ставрополье возбудили дело после конфликта школьников в гимназии - РИА Новости, 14.11.2023
На Ставрополье возбудили дело после конфликта школьников в гимназии
Следователи возбудили уголовное дело по информации из СМИ после избиения школьником своих одноклассников, а также применения в отношении них пневматического... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T22:10
2023-11-14T22:10
происшествия
россия
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 14 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по информации из СМИ после избиения школьником своих одноклассников, а также применения в отношении них пневматического оружия, сообщает СУСК России по Ставропольскому краю. Ранее в региональных СМИ была опубликована информация о том, что администрация одной из гимназий города Ставрополя не принимает мер к урегулированию конфликта между учащимися. Один из школьников систематически избивал своих одноклассников, а также приносил в учебное заведение пневматическое оружие, из которого стрелял по нескольким ученикам. "По указанию руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Иванова И.Н. в территориальном следственном отделе по данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям администрации школы, а также ученика, причинившего телесные повреждения сверстникам", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что расследование уголовного дела находится на личном контроле у руководителя следственного управления.
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происшествия, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), ставрополь
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ), Ставрополь
На Ставрополье возбудили дело после конфликта школьников в гимназии

СК возбудил дело после ЧП с пневматом в гимназии на Ставрополье

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 14 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по информации из СМИ после избиения школьником своих одноклассников, а также применения в отношении них пневматического оружия, сообщает СУСК России по Ставропольскому краю.
Ранее в региональных СМИ была опубликована информация о том, что администрация одной из гимназий города Ставрополя не принимает мер к урегулированию конфликта между учащимися. Один из школьников систематически избивал своих одноклассников, а также приносил в учебное заведение пневматическое оружие, из которого стрелял по нескольким ученикам.
"По указанию руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Иванова И.Н. в территориальном следственном отделе по данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям администрации школы, а также ученика, причинившего телесные повреждения сверстникам", – информирует ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что расследование уголовного дела находится на личном контроле у руководителя следственного управления.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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ПроисшествияРоссияСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)Ставрополь
 
 
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