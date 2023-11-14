Рейтинг@Mail.ru
В Калужской школе проведут работу после конфликта с учителем и учениками - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 14.11.2023 (обновлено: 20:24 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/konflikt-1909460223.html
В Калужской школе проведут работу после конфликта с учителем и учениками
В Калужской школе проведут работу после конфликта с учителем и учениками - РИА Новости, 14.11.2023
В Калужской школе проведут работу после конфликта с учителем и учениками
Минобразования Калужской области поручило директору школы в городе Обнинск провести работу с учителем и учениками после попавшего на видео конфликта из-за... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T20:13
2023-11-14T20:24
калужская область
обнинск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856864404_0:183:2000:1308_1920x0_80_0_0_44bf502bdc29efe4d1bd3d86d80986c4.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Минобразования Калужской области поручило директору школы в городе Обнинск провести работу с учителем и учениками после попавшего на видео конфликта из-за телефонов на уроке, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В соцсетях появилось видео, на котором педагог школы, как утверждается, в Обнинске Калужской области, кричит на учеников и требует, чтобы они покинули класс. В процессе становится ясно, что виной тому присутствующие на уроке смартфоны. Педагог, увидев, что конфликт снимают на видео, кидает бьет одного ученика тетрадкой и бросает в него пенал. Другие снимающие смеются. По данным издания "Подъем", в школе смартфоны на уроках запрещены. "Передали материалы директору школы для работы с учениками и педагогом. К сожалению, учитель излишне резко отреагировал на поведение школьников. Учитель очень опытный и в школе его высоко ценят", - говорится в комментарии минобразования Калужской области, предоставленном агентству. В минобразования отметили. что с родителями школьников разъяснительная работа уже проведена классным руководителем.
https://ria.ru/20231018/konflikt-1903678335.html
https://ria.ru/20231110/situatsiya-1908787480.html
калужская область
обнинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856864404_256:0:2000:1308_1920x0_80_0_0_04fab7c0c92fac3bf4c77a2f430ff35b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, обнинск, происшествия
Калужская область, Обнинск, Происшествия
В Калужской школе проведут работу после конфликта с учителем и учениками

Калужская школа проведет работу с участниками конфликта из-за телефонов на уроке

© Александр КряжевШкола
Школа
© Александр Кряжев
Школа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Минобразования Калужской области поручило директору школы в городе Обнинск провести работу с учителем и учениками после попавшего на видео конфликта из-за телефонов на уроке, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
В соцсетях появилось видео, на котором педагог школы, как утверждается, в Обнинске Калужской области, кричит на учеников и требует, чтобы они покинули класс. В процессе становится ясно, что виной тому присутствующие на уроке смартфоны. Педагог, увидев, что конфликт снимают на видео, кидает бьет одного ученика тетрадкой и бросает в него пенал. Другие снимающие смеются. По данным издания "Подъем", в школе смартфоны на уроках запрещены.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В московской школе проведут проверку после конфликта детей в туалете
18 октября, 18:34
"Передали материалы директору школы для работы с учениками и педагогом. К сожалению, учитель излишне резко отреагировал на поведение школьников. Учитель очень опытный и в школе его высоко ценят", - говорится в комментарии минобразования Калужской области, предоставленном агентству.
В минобразования отметили. что с родителями школьников разъяснительная работа уже проведена классным руководителем.
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Омбудсмен проконтролирует ситуацию с дракой в школе в Дмитрове
10 ноября, 22:45
 
Калужская областьОбнинскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала