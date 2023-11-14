https://ria.ru/20231114/konflikt-1909460223.html

В Калужской школе проведут работу после конфликта с учителем и учениками

В Калужской школе проведут работу после конфликта с учителем и учениками - РИА Новости, 14.11.2023

В Калужской школе проведут работу после конфликта с учителем и учениками

Минобразования Калужской области поручило директору школы в городе Обнинск провести работу с учителем и учениками после попавшего на видео конфликта из-за... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T20:13

2023-11-14T20:13

2023-11-14T20:24

калужская область

обнинск

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Минобразования Калужской области поручило директору школы в городе Обнинск провести работу с учителем и учениками после попавшего на видео конфликта из-за телефонов на уроке, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В соцсетях появилось видео, на котором педагог школы, как утверждается, в Обнинске Калужской области, кричит на учеников и требует, чтобы они покинули класс. В процессе становится ясно, что виной тому присутствующие на уроке смартфоны. Педагог, увидев, что конфликт снимают на видео, кидает бьет одного ученика тетрадкой и бросает в него пенал. Другие снимающие смеются. По данным издания "Подъем", в школе смартфоны на уроках запрещены. "Передали материалы директору школы для работы с учениками и педагогом. К сожалению, учитель излишне резко отреагировал на поведение школьников. Учитель очень опытный и в школе его высоко ценят", - говорится в комментарии минобразования Калужской области, предоставленном агентству. В минобразования отметили. что с родителями школьников разъяснительная работа уже проведена классным руководителем.

https://ria.ru/20231018/konflikt-1903678335.html

https://ria.ru/20231110/situatsiya-1908787480.html

калужская область

обнинск

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калужская область, обнинск, происшествия