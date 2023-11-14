https://ria.ru/20231114/konflikt-1909460223.html
В Калужской школе проведут работу после конфликта с учителем и учениками
В Калужской школе проведут работу после конфликта с учителем и учениками - РИА Новости, 14.11.2023
В Калужской школе проведут работу после конфликта с учителем и учениками
Минобразования Калужской области поручило директору школы в городе Обнинск провести работу с учителем и учениками после попавшего на видео конфликта из-за... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T20:13
2023-11-14T20:13
2023-11-14T20:24
калужская область
обнинск
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Минобразования Калужской области поручило директору школы в городе Обнинск провести работу с учителем и учениками после попавшего на видео конфликта из-за телефонов на уроке, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В соцсетях появилось видео, на котором педагог школы, как утверждается, в Обнинске Калужской области, кричит на учеников и требует, чтобы они покинули класс. В процессе становится ясно, что виной тому присутствующие на уроке смартфоны. Педагог, увидев, что конфликт снимают на видео, кидает бьет одного ученика тетрадкой и бросает в него пенал. Другие снимающие смеются. По данным издания "Подъем", в школе смартфоны на уроках запрещены. "Передали материалы директору школы для работы с учениками и педагогом. К сожалению, учитель излишне резко отреагировал на поведение школьников. Учитель очень опытный и в школе его высоко ценят", - говорится в комментарии минобразования Калужской области, предоставленном агентству. В минобразования отметили. что с родителями школьников разъяснительная работа уже проведена классным руководителем.
https://ria.ru/20231018/konflikt-1903678335.html
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калужская область, обнинск, происшествия
Калужская область, Обнинск, Происшествия
В Калужской школе проведут работу после конфликта с учителем и учениками
Калужская школа проведет работу с участниками конфликта из-за телефонов на уроке
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Минобразования Калужской области поручило директору школы в городе Обнинск провести работу с учителем и учениками после попавшего на видео конфликта из-за телефонов на уроке, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
В соцсетях появилось видео, на котором педагог школы, как утверждается, в Обнинске Калужской области, кричит на учеников и требует, чтобы они покинули класс. В процессе становится ясно, что виной тому присутствующие на уроке смартфоны. Педагог, увидев, что конфликт снимают на видео, кидает бьет одного ученика тетрадкой и бросает в него пенал. Другие снимающие смеются. По данным издания "Подъем", в школе смартфоны на уроках запрещены.
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"Передали материалы директору школы для работы с учениками и педагогом. К сожалению, учитель излишне резко отреагировал на поведение школьников. Учитель очень опытный и в школе его высоко ценят", - говорится в комментарии минобразования Калужской области, предоставленном агентству.
В минобразования отметили. что с родителями школьников разъяснительная работа уже проведена классным руководителем.
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