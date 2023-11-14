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Столкнувшегося на мотоцикле с конем подростка прооперировали - РИА Новости, 14.11.2023
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09:17 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/klinika-1909286696.html
Столкнувшегося на мотоцикле с конем подростка прооперировали
Столкнувшегося на мотоцикле с конем подростка прооперировали - РИА Новости, 14.11.2023
Столкнувшегося на мотоцикле с конем подростка прооперировали
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) с помощью протезирования стыка сразу... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:17
2023-11-14T09:17
россия
новосибирск
забайкальский край
происшествия
здоровье - общество
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НОВОСИБИРСК, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) с помощью протезирования стыка сразу двух крупных сосудов избавили 17-летнего подростка от расслоения аорты, сообщает медцентр во вторник. В клинике пояснили, что причиной повреждения аорты молодого человека из Забайкальского края стала травма, полученная летом во время дорожного происшествия: на мотоцикле подросток врезался в коня. Кроме сильного ушиба грудной клетки благодаря МРТ-диагностике врачам удалось выявить микронадрыв аорты в месте выхода из нее подключичной артерии. Это два крупнейших сосуда организма с самым интенсивным кровотоком. "Если его (надрыв - ред.) вовремя не устранить (в течение года или двух), то может развиться жизнеопасная аневризма либо расслоение: внутренняя оболочка начинает отслаиваться, сосуд - раздуваться, далее происходит угроза разрыва и гибели от массивной кровопотери. На момент поступления в НМИЦ Мешалкина (спустя три месяца после травмы) этот процесс уже зафиксирован: начала формироваться аневризма с локальным расслоением", - рассказали в клинике. Команда эндоваскулярных хирургов центра Мешалкина имеет большой опыт эндопротезирования аорты при таком диагнозе, однако работу существенно осложняло то, что диаметр сосуда подростка оказался нетипичным – всего 2 сантиметра. "Мы привыкли проводить вмешательства на расширенной аорте, значительно измененной заболеваниями. Здесь же задачей было сберечь здоровые сосуды мальчика, в связи с чем приняли решение использовать только малотравматичные технологии", - объяснил заведующий отделом эндоваскулярной хирургии института патологии кровообращения НМИЦ Олег Крестьянинов. На первом этапе операции хирурги установили в аорту стент-графт (внутрисосудистый протез), закрывший зону повреждения "от здоровой части до здоровой части". Конструкция полностью перекрыла вход в подключичную артерию. Для сохранения кровотока в руку специалисты с помощью катетера вошли через крупный сосуд руки, проделали отверстие в уже установленном в аорту большом стенте и раскрыли еще один стент – в подключичной артерии, "стык в стык", таким образом протезировав соединение сосудов целиком, пояснили в клинике. Пациенту выписано медикаментозное лечение. В настоящий момент подросток чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
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россия, новосибирск, забайкальский край, происшествия, здоровье - общество
Россия, Новосибирск, Забайкальский край, Происшествия, Здоровье - Общество
Столкнувшегося на мотоцикле с конем подростка прооперировали

Клиника Мешалкина: столкнувшемуся с конем мотоциклисту протезировали аорту

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Хирурги во время операции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) с помощью протезирования стыка сразу двух крупных сосудов избавили 17-летнего подростка от расслоения аорты, сообщает медцентр во вторник.
В клинике пояснили, что причиной повреждения аорты молодого человека из Забайкальского края стала травма, полученная летом во время дорожного происшествия: на мотоцикле подросток врезался в коня. Кроме сильного ушиба грудной клетки благодаря МРТ-диагностике врачам удалось выявить микронадрыв аорты в месте выхода из нее подключичной артерии. Это два крупнейших сосуда организма с самым интенсивным кровотоком.
«
"Если его (надрыв - ред.) вовремя не устранить (в течение года или двух), то может развиться жизнеопасная аневризма либо расслоение: внутренняя оболочка начинает отслаиваться, сосуд - раздуваться, далее происходит угроза разрыва и гибели от массивной кровопотери. На момент поступления в НМИЦ Мешалкина (спустя три месяца после травмы) этот процесс уже зафиксирован: начала формироваться аневризма с локальным расслоением", - рассказали в клинике.
Команда эндоваскулярных хирургов центра Мешалкина имеет большой опыт эндопротезирования аорты при таком диагнозе, однако работу существенно осложняло то, что диаметр сосуда подростка оказался нетипичным – всего 2 сантиметра.
"Мы привыкли проводить вмешательства на расширенной аорте, значительно измененной заболеваниями. Здесь же задачей было сберечь здоровые сосуды мальчика, в связи с чем приняли решение использовать только малотравматичные технологии", - объяснил заведующий отделом эндоваскулярной хирургии института патологии кровообращения НМИЦ Олег Крестьянинов.
На первом этапе операции хирурги установили в аорту стент-графт (внутрисосудистый протез), закрывший зону повреждения "от здоровой части до здоровой части". Конструкция полностью перекрыла вход в подключичную артерию. Для сохранения кровотока в руку специалисты с помощью катетера вошли через крупный сосуд руки, проделали отверстие в уже установленном в аорту большом стенте и раскрыли еще один стент – в подключичной артерии, "стык в стык", таким образом протезировав соединение сосудов целиком, пояснили в клинике.
Пациенту выписано медикаментозное лечение. В настоящий момент подросток чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
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