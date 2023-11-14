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СМИ: в крови попавшего в ДТП экс-министра обороны Хорватии нашли алкоголь - РИА Новости, 14.11.2023
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15:23 14.11.2023 (обновлено: 15:24 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/khorvatiya-1909386304.html
СМИ: в крови попавшего в ДТП экс-министра обороны Хорватии нашли алкоголь
СМИ: в крови попавшего в ДТП экс-министра обороны Хорватии нашли алкоголь - РИА Новости, 14.11.2023
СМИ: в крови попавшего в ДТП экс-министра обороны Хорватии нашли алкоголь
Анализ крови экс-министра обороны Хорватии Марио Баножича, в ДТП с участием которого погиб человек, показал содержание алкоголя, передает Хорватское радио и... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:23
2023-11-14T15:24
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БЕЛГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Анализ крови экс-министра обороны Хорватии Марио Баножича, в ДТП с участием которого погиб человек, показал содержание алкоголя, передает Хорватское радио и телевидение со ссылкой на неофициальный источник. Полиция Хорватии проинформировала 11 ноября, что на выезде из города Винковцы рано утром джип столкнулся с комби (малым полугрузовым автомобилем), один человек погиб, еще один получил серьезные травмы. Министр Марио Баножич, который управлял джипом, получил среди прочих травм ушиб головного мозга и был доставлен сначала в больницу города Винковцы, затем в Клинико-больничный центр города Осиек. Хорватский премьер Андрей Пленкович в тот же день отправил в отставку министра обороны, на пост главы МО и зампредседателя правительства предложен глава администрации округа Дарувар Иван Анушич. "По неофициальным данным, в крови бывшего министра обнаружено 0,21 промилле алкоголя. В отношении экс-министра полиция завела уголовное дело. Он продолжает лечение в Клинико-больничном центре города Осиек, состояние его здоровья стабильное, без угроз для жизни. Погибший Горан Шарич похоронен в понедельник в родном селе Привлака", - передает национальное телевидение. Официально результаты анализов пока не обнародованы. Согласно хорватскому законодательству виновные в ДТП с гибелью человека наказываются тюремным сроком от одного года до восьми лет. Правительство Хорватии ранее выразило обеспокоенность состоянием здоровья главы МО и соболезнования семье погибшего 40-летнего водителя комби, у которого остались жена и двое детей. По неофициальной версии местных СМИ, глава Минобороны Хорватии рано утром выехал на своей машине на охоту и на мокрой трассе произошло столкновение с полугрузовой машиной.
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в мире, хорватия, андрей пленкович
В мире, Хорватия, Андрей Пленкович
СМИ: в крови попавшего в ДТП экс-министра обороны Хорватии нашли алкоголь

HRT: в крови экс-главы Минобороны Хорватии после смертельного ДТП нашли алкоголь

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГород Загреб, столица Хорватии
Город Загреб, столица Хорватии - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Город Загреб, столица Хорватии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Анализ крови экс-министра обороны Хорватии Марио Баножича, в ДТП с участием которого погиб человек, показал содержание алкоголя, передает Хорватское радио и телевидение со ссылкой на неофициальный источник.
Полиция Хорватии проинформировала 11 ноября, что на выезде из города Винковцы рано утром джип столкнулся с комби (малым полугрузовым автомобилем), один человек погиб, еще один получил серьезные травмы. Министр Марио Баножич, который управлял джипом, получил среди прочих травм ушиб головного мозга и был доставлен сначала в больницу города Винковцы, затем в Клинико-больничный центр города Осиек.
Хорватский премьер Андрей Пленкович в тот же день отправил в отставку министра обороны, на пост главы МО и зампредседателя правительства предложен глава администрации округа Дарувар Иван Анушич.
«
"По неофициальным данным, в крови бывшего министра обнаружено 0,21 промилле алкоголя. В отношении экс-министра полиция завела уголовное дело. Он продолжает лечение в Клинико-больничном центре города Осиек, состояние его здоровья стабильное, без угроз для жизни. Погибший Горан Шарич похоронен в понедельник в родном селе Привлака", - передает национальное телевидение.
Официально результаты анализов пока не обнародованы. Согласно хорватскому законодательству виновные в ДТП с гибелью человека наказываются тюремным сроком от одного года до восьми лет.
Правительство Хорватии ранее выразило обеспокоенность состоянием здоровья главы МО и соболезнования семье погибшего 40-летнего водителя комби, у которого остались жена и двое детей. По неофициальной версии местных СМИ, глава Минобороны Хорватии рано утром выехал на своей машине на охоту и на мокрой трассе произошло столкновение с полугрузовой машиной.
 
В миреХорватияАндрей Пленкович
 
 
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