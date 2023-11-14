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Почти 50 новых предприятий химической отрасли появится в Подмосковье - РИА Новости, 14.11.2023
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Новости Подмосковья
 
19:54 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/khimicheskaya_otrasl-1909457857.html
Почти 50 новых предприятий химической отрасли появится в Подмосковье
Почти 50 новых предприятий химической отрасли появится в Подмосковье - РИА Новости, 14.11.2023
Почти 50 новых предприятий химической отрасли появится в Подмосковье
В химической отрасли Московской области появится почти 50 новых предприятий, инвестиционные проекты которых реализуются в регионе в рамках развития... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T19:54
2023-11-14T19:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
химия
промышленность
инвестиции
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В химической отрасли Московской области появится почти 50 новых предприятий, инвестиционные проекты которых реализуются в регионе в рамках развития импортозамещающей промышленности, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "Наибольшее количество проектов импортозамещения в Московской области реализуется в химической отрасли. На текущий момент в этой сфере заявлено 47 инвестпроектов, суммарный объем инвестиций по которым составляет 18 миллиардов рублей. На новых предприятиях планируется создать свыше 2,9 тысячи рабочих мест", - сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба. По информации ведомства, одним из импортозамещающих проектов в химической отрасли является проект АО Фирма "Август". Компания на территории Черноголовки в Подмосковье строит научно-производственный центр по разработке современных средств защиты растений. Инвестиции в проект оценивают в 3,4 миллиарда рублей. Для его реализации компании предоставили два земельных участка по программе "Земля за один рубль". Еще одно новое импортозамещающее химическое предприятие - это завод по производству строительных герметиков. Проект на территории Богородского городского округа реализует компания "ТД "Кудо". Инвестиции достигают 3,3 миллиарда рублей. Зиновьева уточнила, что регион продолжает активно стимулировать развитие импортозамещения, поэтому количество новых проектов в Подмосковье продолжит расти.
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московская область (подмосковье), химия, промышленность, инвестиции, производство, наука
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Химия, Промышленность, Инвестиции, Производство, Наука

Почти 50 новых предприятий химической отрасли появится в Подмосковье

CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области (cropped) / Завод по производству строительных герметиков компании "ТД "Кудо"
Завод по производству строительных герметиков компании ТД Кудо - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области (cropped) /
Завод по производству строительных герметиков компании "ТД "Кудо"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В химической отрасли Московской области появится почти 50 новых предприятий, инвестиционные проекты которых реализуются в регионе в рамках развития импортозамещающей промышленности, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"Наибольшее количество проектов импортозамещения в Московской области реализуется в химической отрасли. На текущий момент в этой сфере заявлено 47 инвестпроектов, суммарный объем инвестиций по которым составляет 18 миллиардов рублей. На новых предприятиях планируется создать свыше 2,9 тысячи рабочих мест", - сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба.
По информации ведомства, одним из импортозамещающих проектов в химической отрасли является проект АО Фирма "Август". Компания на территории Черноголовки в Подмосковье строит научно-производственный центр по разработке современных средств защиты растений. Инвестиции в проект оценивают в 3,4 миллиарда рублей. Для его реализации компании предоставили два земельных участка по программе "Земля за один рубль".
Еще одно новое импортозамещающее химическое предприятие - это завод по производству строительных герметиков. Проект на территории Богородского городского округа реализует компания "ТД "Кудо". Инвестиции достигают 3,3 миллиарда рублей.
Зиновьева уточнила, что регион продолжает активно стимулировать развитие импортозамещения, поэтому количество новых проектов в Подмосковье продолжит расти.
Рубли - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ХимияПромышленностьИнвестицииПроизводствоНаука
 
 
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