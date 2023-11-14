https://ria.ru/20231114/khakerskie_ataki-1909181629.html

МТС RED: хакеры стали атаковать российские компании на 28% чаще

МТС RED: хакеры стали атаковать российские компании на 28% чаще - РИА Новости, 14.11.2023

МТС RED: хакеры стали атаковать российские компании на 28% чаще

Согласно исследованию компании МТС RED (входит в ПАО "МТС", MOEX: MTSS), среднемесячная частота атак на российские компании возросла на 28% и составила более 4... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T10:00

2023-11-14T10:00

2023-11-14T10:00

мтс

россия

хакеры

исследования

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наука

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Согласно исследованию компании МТС RED (входит в ПАО "МТС", MOEX: MTSS), среднемесячная частота атак на российские компании возросла на 28% и составила более 4 тысяч инцидентов с начала второй половины текущего года, сообщает пресс-служба организации.Так, с июля по октябрь этого года было зафиксировано свыше 17 тысяч кибератак – почти столько же выявлено за все первое полугодие 2023 года. Аналитики также отмечают рост количества высококритичных атак, способных привести к длительной остановке бизнес-процессов или финансовому ущербу объемом более одного миллиона рублей. Число таких атак уже превысило показатели первого полугодия, их доля от общего объема инцидентов информационной безопасности в компаниях составила 26%, что на четыре процентных пункта больше, чем за первые шесть месяцев текущего года.Чаще всего хакеры атакуют ИТ-компании (37%), промышленные предприятия (18%) и организации сферы здравоохранения (15%). Если информационные технологии и промышленность находились в фокусе внимания хакеров и ранее, то медицинские организации впервые испытали на себе такой объем кибератак.Как говорится в сообщении, во втором полугодии на организации сферы здравоохранения было совершено более 2,5 тысячи кибератак, в 13% случаев компании сталкивались с серьезными, высококритичными инцидентами. В подавляющем большинстве случаев они были связаны с попытками заражения инфраструктуры медицинских организаций вредоносным ПО – шифровальщиками, троянами с функцией кражи информации и прочим."Причину роста кибератак на медицинские организации мы видим в том, что они, с одной стороны, обрабатывают большие объемы персональных данных граждан, с другой – часто защищены хуже, чем организации других сфер деятельности. Можно прогнозировать, что в ближайшее время именно медицинские учреждения могут стать источником новых утечек персональных данных", – рассказал директор центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED Андрей Дугин, которого цитирует пресс-служба.Хотя объем атак на большинство отраслей держится на уровне первого полугодия 2023 года, среднемесячное число атак на ретейл и организации электронной коммерции существенно снизилось. По данным исследования МТС RED SOC, их стали атаковать почти на 70% реже.Однако ретейл, наравне со сферами телекоммуникаций и промышленности, остается одной из наиболее приоритетных целей для высокопрофессиональных хакерских группировок. За исследуемый период в 31% случаев атаки на ретейл и организации электронной коммерции носили критический характер с точки зрения возможного ущерба для бизнеса, говорится в сообщении.В списке отраслей, чаще других подвергающихся сложным атакам, также остаются промышленность и телекоммуникации. Во втором полугодии 2023 года доля таких атак на промышленность составила 35%, что выше показателя первого полугодия на 11 процентных пунктов. В телекоммуникационной отрасли этот показатель достиг 90% при росте на девять процентных пунктов.

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мтс, россия, хакеры, исследования, кибератаки, технологии