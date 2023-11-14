https://ria.ru/20231114/kemerovo-1909303977.html

Половину работ выполнят на Северо-Западном обходе Кемерова до конца года

Половину работ выполнят на Северо-Западном обходе Кемерова до конца года - РИА Новости, 14.11.2023

Половину работ выполнят на Северо-Западном обходе Кемерова до конца года

Более половины работ планируется выполнить на Северо-Западном обходе Кемерова да конца 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T10:46

2023-11-14T10:46

2023-11-14T10:46

кемерово

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 14 ноя – РИА Новости. Более половины работ планируется выполнить на Северо-Западном обходе Кемерова да конца 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Новый мост через реку Томь — один из ключевых объектов дороги-обхода города Кемерово. Дорогу строят по поручению Президента России Владимира Путина в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года", – говорится в сообщении. Уточняется, что мостостроители приступили к пятому этапу надвижки. Металлоконструкцию длиной 105 метров и весом 1 127,5 тонн будут надвигать до опоры №4 около двух суток. "Строительство этого объекта находится на моем особом контроле, ежедневно получаю информацию о планах и выполненных объемах. С началом зимнего сезона специалисты сосредоточились на возведении мостовых сооружений, путепроводов и транспортных развязок. Сейчас техническая готовность объекта составляет почти 47%, и до конца года планируем выполнить более 53% всех намеченных работ. Движение автомобилей на новой трассе откроем осенью 2024 года", — приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. Уточняется, что для сборки одного пролета металлоконструкций будущего Звездного моста специалистам требуется около двух месяцев. На сегодняшний день, с учетом пятого этапа надвижки, общая масса пролетных строений на новом мосту составляет более 3,7 тысячи тонн, а длина надвинутой металлоконструкции — 345 метров. Всего для возведения пролетов мостового сооружения планируется поставить 9520 тонн металлоконструкций с завода "Курганстальмост". Отмечается, что надвижки металлоконструкций такой огромной массы выполняются с применением консольной конструкции по оси моста с помощью накаточных и толкающих устройств. Такой способ наиболее безопасный, так как укрупнительная сборка сосредотачивается в одном месте. Кроме того, при таком методе сокращаются сроки строительства. Всего планируется надвинуть металлоконструкции на 10 опор будущего моста. Уже завершено бетонирование стоек опор моста. Согласно проектной документации, длина Звездного моста составит 884,6 метра, а ширина — 27,1 метра. Предусмотрены 4 полосы движения. Общая сумма затрат на его строительство — 8,84 миллиарда рублей, средства направлены из федерального и регионального бюджетов.

https://ria.ru/20230925/most-1898474667.html

https://ria.ru/20231013/doroga-1902421461.html

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кемеровская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемерово, сергей цивилев, кемеровская область