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Темрезов: КЧР организует сбор гуманитарной помощи для Палестины - РИА Новости, 14.11.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
11:53 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/kchr-1909324766.html
Темрезов: КЧР организует сбор гуманитарной помощи для Палестины
Темрезов: КЧР организует сбор гуманитарной помощи для Палестины - РИА Новости, 14.11.2023
Темрезов: КЧР организует сбор гуманитарной помощи для Палестины
В Карачаево-Черкесии будут открыты пункты сбора гуманитарной помощи жителям Палестины, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:53
2023-11-14T11:53
карачаево-черкесская республика
палестина
рашид темрезов
гуманитарная помощь
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ЧЕРКЕССК, 14 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии будут открыты пункты сбора гуманитарной помощи жителям Палестины, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов. Глава республики рассказал, что жители Карачаево-Черкесии уже выразили свою готовность помочь и принять участие в сборе гуманитарной помощи для Палестины. В работу по ее формированию активно включились депутаты парламента КЧР. Так, председатель правительства Мурат Аргунов и руководитель администрация и правительства региона Мурат Озов занимаются координацией логистики доставки гуманитарной помощи в Палестину. "Сейчас людям нужны продукты питания, средства личной гигиены, детские товары, продукты питания долговременного хранения и другие товары первой необходимости. Призываю всех неравнодушных жителей Карачаево-Черкесии принять участие в формировании гуманитарной помощи", - написал Темрезов. Глава региона поручил председателю правительства КЧР совместно с главами муниципальных образований организовать работу по открытию мест сбора в населенных пунктах КЧР.
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палестина, рашид темрезов, гуманитарная помощь
Карачаево-Черкесская Республика, Палестина, Рашид Темрезов, Гуманитарная помощь

Темрезов: КЧР организует сбор гуманитарной помощи для Палестины

© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов
Глава КЧР Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов
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ЧЕРКЕССК, 14 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии будут открыты пункты сбора гуманитарной помощи жителям Палестины, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов.
Глава республики рассказал, что жители Карачаево-Черкесии уже выразили свою готовность помочь и принять участие в сборе гуманитарной помощи для Палестины.
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В работу по ее формированию активно включились депутаты парламента КЧР. Так, председатель правительства Мурат Аргунов и руководитель администрация и правительства региона Мурат Озов занимаются координацией логистики доставки гуманитарной помощи в Палестину.
"Сейчас людям нужны продукты питания, средства личной гигиены, детские товары, продукты питания долговременного хранения и другие товары первой необходимости. Призываю всех неравнодушных жителей Карачаево-Черкесии принять участие в формировании гуманитарной помощи", - написал Темрезов.
Глава региона поручил председателю правительства КЧР совместно с главами муниципальных образований организовать работу по открытию мест сбора в населенных пунктах КЧР.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаПалестинаРашид ТемрезовГуманитарная помощь
 
 
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