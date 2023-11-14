https://ria.ru/20231114/kchr-1909324766.html
Темрезов: КЧР организует сбор гуманитарной помощи для Палестины
Темрезов: КЧР организует сбор гуманитарной помощи для Палестины - РИА Новости, 14.11.2023
Темрезов: КЧР организует сбор гуманитарной помощи для Палестины
В Карачаево-Черкесии будут открыты пункты сбора гуманитарной помощи жителям Палестины, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:53
2023-11-14T11:53
2023-11-14T11:53
карачаево-черкесская республика
палестина
рашид темрезов
гуманитарная помощь
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ЧЕРКЕССК, 14 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии будут открыты пункты сбора гуманитарной помощи жителям Палестины, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов. Глава республики рассказал, что жители Карачаево-Черкесии уже выразили свою готовность помочь и принять участие в сборе гуманитарной помощи для Палестины. В работу по ее формированию активно включились депутаты парламента КЧР. Так, председатель правительства Мурат Аргунов и руководитель администрация и правительства региона Мурат Озов занимаются координацией логистики доставки гуманитарной помощи в Палестину. "Сейчас людям нужны продукты питания, средства личной гигиены, детские товары, продукты питания долговременного хранения и другие товары первой необходимости. Призываю всех неравнодушных жителей Карачаево-Черкесии принять участие в формировании гуманитарной помощи", - написал Темрезов. Глава региона поручил председателю правительства КЧР совместно с главами муниципальных образований организовать работу по открытию мест сбора в населенных пунктах КЧР.
https://ria.ru/20231110/vrachi-1908596151.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палестина, рашид темрезов, гуманитарная помощь
Карачаево-Черкесская Республика, Палестина, Рашид Темрезов, Гуманитарная помощь
ЧЕРКЕССК, 14 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии будут открыты пункты сбора гуманитарной помощи жителям Палестины, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов.
Глава республики рассказал, что жители Карачаево-Черкесии
уже выразили свою готовность помочь и принять участие в сборе гуманитарной помощи для Палестины.
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В работу по ее формированию активно включились депутаты парламента КЧР. Так, председатель правительства Мурат Аргунов и руководитель администрация и правительства региона Мурат Озов занимаются координацией логистики доставки гуманитарной помощи в Палестину.
"Сейчас людям нужны продукты питания, средства личной гигиены, детские товары, продукты питания долговременного хранения и другие товары первой необходимости. Призываю всех неравнодушных жителей Карачаево-Черкесии принять участие в формировании гуманитарной помощи", - написал Темрезов.
Глава региона поручил председателю правительства КЧР совместно с главами муниципальных образований организовать работу по открытию мест сбора в населенных пунктах КЧР.