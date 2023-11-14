https://ria.ru/20231114/kchr-1909324766.html

Темрезов: КЧР организует сбор гуманитарной помощи для Палестины

Темрезов: КЧР организует сбор гуманитарной помощи для Палестины - РИА Новости, 14.11.2023

Темрезов: КЧР организует сбор гуманитарной помощи для Палестины

В Карачаево-Черкесии будут открыты пункты сбора гуманитарной помощи жителям Палестины, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:53

2023-11-14T11:53

2023-11-14T11:53

карачаево-черкесская республика

палестина

рашид темрезов

гуманитарная помощь

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ЧЕРКЕССК, 14 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии будут открыты пункты сбора гуманитарной помощи жителям Палестины, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов. Глава республики рассказал, что жители Карачаево-Черкесии уже выразили свою готовность помочь и принять участие в сборе гуманитарной помощи для Палестины. В работу по ее формированию активно включились депутаты парламента КЧР. Так, председатель правительства Мурат Аргунов и руководитель администрация и правительства региона Мурат Озов занимаются координацией логистики доставки гуманитарной помощи в Палестину. "Сейчас людям нужны продукты питания, средства личной гигиены, детские товары, продукты питания долговременного хранения и другие товары первой необходимости. Призываю всех неравнодушных жителей Карачаево-Черкесии принять участие в формировании гуманитарной помощи", - написал Темрезов. Глава региона поручил председателю правительства КЧР совместно с главами муниципальных образований организовать работу по открытию мест сбора в населенных пунктах КЧР.

https://ria.ru/20231110/vrachi-1908596151.html

палестина

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Артем Смирнов

палестина, рашид темрезов, гуманитарная помощь