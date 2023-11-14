https://ria.ru/20231114/kamchatka-1909347082.html

На Камчатке обнаружили артефакты эпохи неолита

На Камчатке обнаружили артефакты эпохи неолита - РИА Новости, 14.11.2023

На Камчатке обнаружили артефакты эпохи неолита

На Камчатке археологи нашли стоянку древних людей эпохи неолита, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T13:16

2023-11-14T13:16

2023-11-14T13:16

наука

камчатка

владивосток

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909345917_0:188:1102:808_1920x0_80_0_0_603125287d54615870330c741e075054.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя – РИА Новости. На Камчатке археологи нашли стоянку древних людей эпохи неолита, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Новый объект археологического наследия "Поселение Хайкова-1" выявлен при проведении историко-культурной экспертизы земельного участка, расположенного на территории Елизовского района. Памятник обнаружен отрядом Научно-производственного центра историко-культурной экспертизы Владивостока. Историческая находка предварительно датируется эпохой неолита", - говорится в сообщении. В списке находок: отщепы из разного вида камня, в том числе из обсидиана; концевые скребки; наконечники; орудия труда; фрагмент керамической чаши, внешняя и внутренняя часть которой покрыта зеленой и коричневой глазурью. Согласно официальным документам, археологический объект обнаружен рядом с территорией санатория "Жемчужина Камчатки", который сейчас закрыт на реконструкцию. Поводом для проведения археологических работ стали планы по прокладке магистрального газопровода от села Николаевка до города Вилючинск. Предметы быта древних людей были найдены на глубине от полуметра до метра. При исследовании выяснилось, что данный археологический объект не числится в списке охранных объектов археологического и культурного наследия. Постановлением правительства Камчатского края археологический объект включен в перечень объектов культурного наследия региона. Это подразумевает особый режим использования земельного участка, в границах которого расположено "Поселение Хайкова-1". Елизовский район Камчатки является достаточно хорошо изученным в археологическом плане. Первые раскопки здесь были проведены еще в XIX веке. На данный момент на территории муниципалитета открыто более 190 археологических памятников разных эпох. Они расположены в долинах рек Паратунка, Вахиль, Плотникова, у озер Островной, Налычево, Большой Вилюй, Тихое, Начикинское и других. Всего на территории полуострова выявлено более 700 объектов археологического наследия, самому древнему из которых около 13 тысяч лет.

https://ria.ru/20231110/arkheologiya-1908596902.html

https://ria.ru/20231019/muzey-1903831725.html

камчатка

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, владивосток, россия