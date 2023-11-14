https://ria.ru/20231114/kamchatka-1909347082.html
На Камчатке обнаружили артефакты эпохи неолита
На Камчатке обнаружили артефакты эпохи неолита - РИА Новости, 14.11.2023
На Камчатке обнаружили артефакты эпохи неолита
На Камчатке археологи нашли стоянку древних людей эпохи неолита, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:16
2023-11-14T13:16
2023-11-14T13:16
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя – РИА Новости. На Камчатке археологи нашли стоянку древних людей эпохи неолита, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Новый объект археологического наследия "Поселение Хайкова-1" выявлен при проведении историко-культурной экспертизы земельного участка, расположенного на территории Елизовского района. Памятник обнаружен отрядом Научно-производственного центра историко-культурной экспертизы Владивостока. Историческая находка предварительно датируется эпохой неолита", - говорится в сообщении. В списке находок: отщепы из разного вида камня, в том числе из обсидиана; концевые скребки; наконечники; орудия труда; фрагмент керамической чаши, внешняя и внутренняя часть которой покрыта зеленой и коричневой глазурью. Согласно официальным документам, археологический объект обнаружен рядом с территорией санатория "Жемчужина Камчатки", который сейчас закрыт на реконструкцию. Поводом для проведения археологических работ стали планы по прокладке магистрального газопровода от села Николаевка до города Вилючинск. Предметы быта древних людей были найдены на глубине от полуметра до метра. При исследовании выяснилось, что данный археологический объект не числится в списке охранных объектов археологического и культурного наследия. Постановлением правительства Камчатского края археологический объект включен в перечень объектов культурного наследия региона. Это подразумевает особый режим использования земельного участка, в границах которого расположено "Поселение Хайкова-1". Елизовский район Камчатки является достаточно хорошо изученным в археологическом плане. Первые раскопки здесь были проведены еще в XIX веке. На данный момент на территории муниципалитета открыто более 190 археологических памятников разных эпох. Они расположены в долинах рек Паратунка, Вахиль, Плотникова, у озер Островной, Налычево, Большой Вилюй, Тихое, Начикинское и других. Всего на территории полуострова выявлено более 700 объектов археологического наследия, самому древнему из которых около 13 тысяч лет.
https://ria.ru/20231110/arkheologiya-1908596902.html
https://ria.ru/20231019/muzey-1903831725.html
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камчатка, владивосток, россия
Наука, Камчатка, Владивосток, Россия
На Камчатке обнаружили артефакты эпохи неолита
На территории Елизовского района Камчатки нашли стоянку людей эпохи неолита
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя – РИА Новости. На Камчатке археологи нашли стоянку древних людей эпохи неолита, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Новый объект археологического наследия "Поселение Хайкова-1" выявлен при проведении историко-культурной экспертизы земельного участка, расположенного на территории Елизовского района. Памятник обнаружен отрядом Научно-производственного центра историко-культурной экспертизы Владивостока
. Историческая находка предварительно датируется эпохой неолита", - говорится в сообщении.
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В списке находок: отщепы из разного вида камня, в том числе из обсидиана; концевые скребки; наконечники; орудия труда; фрагмент керамической чаши, внешняя и внутренняя часть которой покрыта зеленой и коричневой глазурью.
Согласно официальным документам, археологический объект обнаружен рядом с территорией санатория "Жемчужина Камчатки", который сейчас закрыт на реконструкцию. Поводом для проведения археологических работ стали планы по прокладке магистрального газопровода от села Николаевка до города Вилючинск
. Предметы быта древних людей были найдены на глубине от полуметра до метра. При исследовании выяснилось, что данный археологический объект не числится в списке охранных объектов археологического и культурного наследия.
Постановлением правительства Камчатского края
археологический объект включен в перечень объектов культурного наследия региона. Это подразумевает особый режим использования земельного участка, в границах которого расположено "Поселение Хайкова-1".
Елизовский район Камчатки является достаточно хорошо изученным в археологическом плане. Первые раскопки здесь были проведены еще в XIX веке. На данный момент на территории муниципалитета открыто более 190 археологических памятников разных эпох. Они расположены в долинах рек Паратунка, Вахиль, Плотникова, у озер Островной, Налычево, Большой Вилюй, Тихое, Начикинское и других. Всего на территории полуострова выявлено более 700 объектов археологического наследия, самому древнему из которых около 13 тысяч лет.
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