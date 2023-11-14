https://ria.ru/20231114/inflyatsiya-1909428345.html

Самую низкую инфляцию в ЦФО зафиксировали в Ярославской области

Самую низкую инфляцию в ЦФО зафиксировали в Ярославской области - РИА Новости, 14.11.2023

Самую низкую инфляцию в ЦФО зафиксировали в Ярославской области

Самая низкая инфляция в Центральном федеральном округе по итогам 10 месяцев текущего года зарегистрирована в Ярославской области и составляет 104,5%, сообщил... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:54

2023-11-14T17:54

2023-11-14T17:54

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Самая низкая инфляция в Центральном федеральном округе по итогам 10 месяцев текущего года зарегистрирована в Ярославской области и составляет 104,5%, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Правительство Ярославской области со ссылкой на Росстат информирует: инфляция в регионе за 10 месяцев текущего года составила 104,5% по отношению к декабрю 2022 года. "Ярославская область по итогам октября 2023 года вошла в топ-15 регионов нашей страны с самой низкой инфляцией и лидирует по этому показателю в Центральном федеральном округе. Наша задача – продолжать двигаться такими темпами, чтобы уровень зарплаты превышал уровень инфляции, а качество жизни людей росло на постоянной основе", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева. В январе-августе, благодаря комплексу мер, предпринятому правительством области, средняя номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области составила 51 677 рублей. Темп ее роста, как отмечается в сообщении, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года был выше, чем в Центральном федеральном округе и Российской Федерации в целом, на 4,3 и 2,4 процентного пункта соответственно (по России – 113,2%, по ЦФО – 111,3%, по Ярославской области – 115,6%).

https://ria.ru/20231114/doroga-1909292989.html

ярославская область

россия

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ярославская область, михаил евраев, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия