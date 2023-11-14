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Жительница Горловки получила ранение при обстреле со стороны ВСУ
Жительница Горловки получила ранение при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
Жительница Горловки получила ранение при обстреле со стороны ВСУ
Жительница Горловки в ДНР получила ранение в поселке Зайцево в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:40
2023-11-14T12:40
2023-11-14T12:40
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
зайцево
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Жительница Горловки в ДНР получила ранение в поселке Зайцево в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 6.00 украинские войска обстреляли поселок Зайцево, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, ранее ведомство сообщило, что украинские войска во вторник утром дважды обстреляли город из РСЗО, выпустив 18 ракет. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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зайцево
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, зайцево, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Жительница Горловки получила ранение при обстреле со стороны ВСУ
Приходько: жительница Горловки ранена при обстреле со стороны украинских войск