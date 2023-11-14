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Жительница Горловки получила ранение при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/gorlovka-1909339126.html
Жительница Горловки получила ранение при обстреле со стороны ВСУ
Жительница Горловки получила ранение при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
Жительница Горловки получила ранение при обстреле со стороны ВСУ
Жительница Горловки в ДНР получила ранение в поселке Зайцево в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:40
2023-11-14T12:40
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
зайцево
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Жительница Горловки в ДНР получила ранение в поселке Зайцево в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 6.00 украинские войска обстреляли поселок Зайцево, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, ранее ведомство сообщило, что украинские войска во вторник утром дважды обстреляли город из РСЗО, выпустив 18 ракет. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
горловка
зайцево
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, зайцево, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Жительница Горловки получила ранение при обстреле со стороны ВСУ

Приходько: жительница Горловки ранена при обстреле со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Жительница Горловки в ДНР получила ранение в поселке Зайцево в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"Вследствие обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 6.00 украинские войска обстреляли поселок Зайцево, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, ранее ведомство сообщило, что украинские войска во вторник утром дважды обстреляли город из РСЗО, выпустив 18 ракет.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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