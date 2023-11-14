https://ria.ru/20231114/gorlovka-1909339126.html

Жительница Горловки получила ранение при обстреле со стороны ВСУ

Жительница Горловки получила ранение при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023

Жительница Горловки получила ранение при обстреле со стороны ВСУ

Жительница Горловки в ДНР получила ранение в поселке Зайцево в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:40

2023-11-14T12:40

2023-11-14T12:40

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

зайцево

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Жительница Горловки в ДНР получила ранение в поселке Зайцево в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 6.00 украинские войска обстреляли поселок Зайцево, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, ранее ведомство сообщило, что украинские войска во вторник утром дважды обстреляли город из РСЗО, выпустив 18 ракет. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

горловка

зайцево

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, зайцево, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины