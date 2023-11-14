https://ria.ru/20231114/glonass-1909283991.html

Lada Vesta стала десятимиллионным автомобилем с системой "ЭРА-ГЛОНАСС"

Lada Vesta стала десятимиллионным автомобилем с системой "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 14.11.2023

Lada Vesta стала десятимиллионным автомобилем с системой "ЭРА-ГЛОНАСС"

Юбилейным десятимиллионным автомобилем, оснащенным госинформсистемой "ЭРА-ГЛОНАСС", стала Lada Vesta, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС"... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T08:52

2023-11-14T08:52

2023-11-14T08:52

авто

россия

автоваз

эра-глонасс

lada vesta

алексей райкевич

максим соколов

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Юбилейным десятимиллионным автомобилем, оснащенным госинформсистемой "ЭРА-ГЛОНАСС", стала Lada Vesta, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "К госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС" сегодня подключен 10-миллионный автомобиль - Lada Vesta. Восемь лет назад эта же модель "АвтоВАЗа" стала первым серийным транспортным средством в России и во всем мире, в базовом оснащении которого было устройство вызова экстренных оперативных служб", - сказал Райкевич. Он напомнил, что кнопка SOS, подключенная к системе с 2017 года, является обязательной частью конструкции новых и ввозимых на территорию страны автомобилей, отвечающих современным требованиям безопасности. Райкевич отметил, что в 80% аварийных вызовов через "ЭРА-ГЛОНАСС" произошло автоматическое срабатывание, когда пострадавшие не смогли самостоятельно вызвать спасателей. Более половины сообщений система приняла с территорий, удаленных от крупных населенных пунктов больше чем на 30 километров, "что увеличивает ценность каждой минуты для ускорения реагирования экстренных служб". В 9 из 10 случаев вызовы не дублировались из других источников - с мобильных телефонов свидетелей, что еще раз на практике доказывает эффективность "ЭРА-ГЛОНАСС", уточнил глава компании. "Факт того, что Lada Vesta – первый и одновременно 10-миллионный автомобиль с "ЭРА-ГЛОНАСС", говорит о приверженности производителя обеспечивать высокий уровень безопасности миллионов автовладельцев. Также система становится в руках автомобилистов инструментом взаимопомощи. Сегодня порядка 5% вызовов не относятся к ДТП. Автовладельцы нажимают кнопку SOS, в частности, если стали свидетелями различных происшествий в пути, увидели, например, что водителю в попутной машине стало плохо, сообщают о лесных пожарах и возгораниях зданий", - сказал Райкевич. "Мы работаем над созданием дополнительных сервисов на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", которые могут заинтересовать крупнейшего российского автопроизводителя. Нажатие на одну кнопку – самый простой и быстрый способ не только передать аварийное сообщение, но и получения технической помощи в пути, а в перспективе - информационных сервисов удаленного управления и диагностики автомобиля", - добавил он. "Уже на этапе проектирования в Lada Vesta была заложена возможность использования передовой российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС", а сегодня все наши машины оснащаются этим необходимым инструментом обеспечения безопасности водителя и пассажиров. Действительно уникальная система, которая оперативно передает в экстренные службы важную информацию в автоматическом режиме, спасла уже немало жизней. Это – наш совместный вклад в нацпроект "Безопасные качественные дороги", - передали в АО "ГЛОНАСС" слова президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова.

https://ria.ru/20230926/knr-1898655141.html

https://ria.ru/20230911/trekery-1895443141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, автоваз, эра-глонасс, lada vesta, алексей райкевич, максим соколов