https://ria.ru/20231114/glonass-1909283991.html
Lada Vesta стала десятимиллионным автомобилем с системой "ЭРА-ГЛОНАСС"
Lada Vesta стала десятимиллионным автомобилем с системой "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 14.11.2023
Lada Vesta стала десятимиллионным автомобилем с системой "ЭРА-ГЛОНАСС"
Юбилейным десятимиллионным автомобилем, оснащенным госинформсистемой "ЭРА-ГЛОНАСС", стала Lada Vesta, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС"... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:52
2023-11-14T08:52
2023-11-14T08:52
авто
россия
автоваз
эра-глонасс
lada vesta
алексей райкевич
максим соколов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Юбилейным десятимиллионным автомобилем, оснащенным госинформсистемой "ЭРА-ГЛОНАСС", стала Lada Vesta, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "К госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС" сегодня подключен 10-миллионный автомобиль - Lada Vesta. Восемь лет назад эта же модель "АвтоВАЗа" стала первым серийным транспортным средством в России и во всем мире, в базовом оснащении которого было устройство вызова экстренных оперативных служб", - сказал Райкевич. Он напомнил, что кнопка SOS, подключенная к системе с 2017 года, является обязательной частью конструкции новых и ввозимых на территорию страны автомобилей, отвечающих современным требованиям безопасности. Райкевич отметил, что в 80% аварийных вызовов через "ЭРА-ГЛОНАСС" произошло автоматическое срабатывание, когда пострадавшие не смогли самостоятельно вызвать спасателей. Более половины сообщений система приняла с территорий, удаленных от крупных населенных пунктов больше чем на 30 километров, "что увеличивает ценность каждой минуты для ускорения реагирования экстренных служб". В 9 из 10 случаев вызовы не дублировались из других источников - с мобильных телефонов свидетелей, что еще раз на практике доказывает эффективность "ЭРА-ГЛОНАСС", уточнил глава компании. "Факт того, что Lada Vesta – первый и одновременно 10-миллионный автомобиль с "ЭРА-ГЛОНАСС", говорит о приверженности производителя обеспечивать высокий уровень безопасности миллионов автовладельцев. Также система становится в руках автомобилистов инструментом взаимопомощи. Сегодня порядка 5% вызовов не относятся к ДТП. Автовладельцы нажимают кнопку SOS, в частности, если стали свидетелями различных происшествий в пути, увидели, например, что водителю в попутной машине стало плохо, сообщают о лесных пожарах и возгораниях зданий", - сказал Райкевич. "Мы работаем над созданием дополнительных сервисов на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", которые могут заинтересовать крупнейшего российского автопроизводителя. Нажатие на одну кнопку – самый простой и быстрый способ не только передать аварийное сообщение, но и получения технической помощи в пути, а в перспективе - информационных сервисов удаленного управления и диагностики автомобиля", - добавил он. "Уже на этапе проектирования в Lada Vesta была заложена возможность использования передовой российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС", а сегодня все наши машины оснащаются этим необходимым инструментом обеспечения безопасности водителя и пассажиров. Действительно уникальная система, которая оперативно передает в экстренные службы важную информацию в автоматическом режиме, спасла уже немало жизней. Это – наш совместный вклад в нацпроект "Безопасные качественные дороги", - передали в АО "ГЛОНАСС" слова президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова.
https://ria.ru/20230926/knr-1898655141.html
https://ria.ru/20230911/trekery-1895443141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, автоваз, эра-глонасс, lada vesta, алексей райкевич, максим соколов
Авто, Россия, АвтоВАЗ, ЭРА-ГЛОНАСС, Lada Vesta, Алексей Райкевич, Максим Соколов
Lada Vesta стала десятимиллионным автомобилем с системой "ЭРА-ГЛОНАСС"
Юбилейным десятимиллионным автомобилем с системой "ЭРА-ГЛОНАСС" стала Lada Vesta
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Юбилейным десятимиллионным автомобилем, оснащенным госинформсистемой "ЭРА-ГЛОНАСС", стала Lada Vesta, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
"К госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС" сегодня подключен 10-миллионный автомобиль - Lada Vesta. Восемь лет назад эта же модель "АвтоВАЗа
" стала первым серийным транспортным средством в России
и во всем мире, в базовом оснащении которого было устройство вызова экстренных оперативных служб", - сказал Райкевич. Он напомнил, что кнопка SOS, подключенная к системе с 2017 года, является обязательной частью конструкции новых и ввозимых на территорию страны автомобилей, отвечающих современным требованиям безопасности.
В "ГЛОНАСС" предложили Китаю создать систему аварийного оповещения
Райкевич отметил, что в 80% аварийных вызовов через "ЭРА-ГЛОНАСС" произошло автоматическое срабатывание, когда пострадавшие не смогли самостоятельно вызвать спасателей. Более половины сообщений система приняла с территорий, удаленных от крупных населенных пунктов больше чем на 30 километров, "что увеличивает ценность каждой минуты для ускорения реагирования экстренных служб".
В 9 из 10 случаев вызовы не дублировались из других источников - с мобильных телефонов свидетелей, что еще раз на практике доказывает эффективность "ЭРА-ГЛОНАСС", уточнил глава компании.
"Факт того, что Lada Vesta – первый и одновременно 10-миллионный автомобиль с "ЭРА-ГЛОНАСС", говорит о приверженности производителя обеспечивать высокий уровень безопасности миллионов автовладельцев. Также система становится в руках автомобилистов инструментом взаимопомощи. Сегодня порядка 5% вызовов не относятся к ДТП. Автовладельцы нажимают кнопку SOS, в частности, если стали свидетелями различных происшествий в пути, увидели, например, что водителю в попутной машине стало плохо, сообщают о лесных пожарах и возгораниях зданий", - сказал Райкевич.
"Мы работаем над созданием дополнительных сервисов на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", которые могут заинтересовать крупнейшего российского автопроизводителя. Нажатие на одну кнопку – самый простой и быстрый способ не только передать аварийное сообщение, но и получения технической помощи в пути, а в перспективе - информационных сервисов удаленного управления и диагностики автомобиля", - добавил он.
"Уже на этапе проектирования в Lada Vesta была заложена возможность использования передовой российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС", а сегодня все наши машины оснащаются этим необходимым инструментом обеспечения безопасности водителя и пассажиров. Действительно уникальная система, которая оперативно передает в экстренные службы важную информацию в автоматическом режиме, спасла уже немало жизней. Это – наш совместный вклад в нацпроект "Безопасные качественные дороги", - передали в АО "ГЛОНАСС" слова президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова
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