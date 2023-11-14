https://ria.ru/20231114/gibel-1909340964.html
Израильская армия подтвердила гибель военнослужащей, плененной ХАМАС
Израильская армия подтвердила гибель военнослужащей, плененной ХАМАС - РИА Новости, 14.11.2023
Израильская армия подтвердила гибель военнослужащей, плененной ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник подтвердила гибель военнослужащей ЦАХАЛ, которая была похищена ХАМАС в день атаки на Израиль 7 октября. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:49
2023-11-14T12:49
2023-11-14T13:06
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник подтвердила гибель военнослужащей ЦАХАЛ, которая была похищена ХАМАС в день атаки на Израиль 7 октября.По данным пресс-службы ЦАХАЛ, погибшей оказалась 19-летняя капрал Ноа Марчиано из города Модиин, которая служила в 414-м батальоне пограничных войск. Ее семья была уведомлена.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, восточный иерусалим, оон
Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Восточный Иерусалим, ООН
Израильская армия подтвердила гибель военнослужащей, плененной ХАМАС
ЦАХАЛ подтвердил гибель военнослужащей Ноа Марчиано, которую пленило ХАМАС
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноя - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник подтвердила
гибель военнослужащей ЦАХАЛ, которая была похищена ХАМАС в день атаки на Израиль 7 октября.
По данным пресс-службы ЦАХАЛ, погибшей оказалась 19-летняя капрал Ноа Марчиано из города Модиин, которая служила в 414-м батальоне пограничных войск. Ее семья была уведомлена.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Израиль заставят платить и каяться