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Жители Удмуртии получат субсидии на догазификацию по новым правилам - РИА Новости, 14.11.2023
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Удмуртская Республика
 
18:55 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/gazifikatsiya-1909446377.html
Жители Удмуртии получат субсидии на догазификацию по новым правилам
Жители Удмуртии получат субсидии на догазификацию по новым правилам - РИА Новости, 14.11.2023
Жители Удмуртии получат субсидии на догазификацию по новым правилам
Жители Удмуртии до 20 декабря смогут получить субсидии по программе социальной догазификации по новым правилам, принятым правительством РФ, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:55
2023-11-14T18:55
удмуртская республика
россия
владимир путин
александр бречалов
единая россия
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 14 ноя – РИА Новости. Жители Удмуртии до 20 декабря смогут получить субсидии по программе социальной догазификации по новым правилам, принятым правительством РФ, сообщили в пресс-службе главы республики. "Правительство Российской Федерации продолжает совершенствовать меры поддержки для льготных категорий граждан в рамках социальной газификации. Теперь льготники смогут быстрее и удобнее рассчитываться с газовыми компаниями. О продолжении программы социальной газификации, одного из важнейших проектов партии "Единая Россия", говорил 21 февраля в послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин", - говорится в сообщении. В пресс-службе руководителя Удмуртии Александра Бречалова уточнили, что в настоящий момент министерство социальной политики и труда республики вносит изменения в региональный порядок предоставления субсидии для соответствия вышедшему постановлению. "Жители Удмуртии смогут получить субсидию по новым правилам не позднее 20 декабря 2023 года. Напомним, с февраля 2023 года государство частично субсидирует льготнику расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому. Сумма такой субсидии составляет не менее 100 тысяч рублей", - пояснили в пресс-службе. До сих пор льготники могли потратить большую часть субсидии на оплату лишь 50% стоимости работ по подключению дома к газовым сетям. Так, например, при общей стоимости работ, равной 150 тысячам рублей, гражданин первым платежом вносил из средств субсидии 75 тысяч рублей. Второй платёж включал в себя оставшуюся часть субсидии и собственные средства человека. При этом для того, чтобы получить оставшуюся часть субсидии, нужно было обращаться в региональные органы власти повторно, информируют региональные власти. "Теперь по договорённости гражданина и газораспределительной компании процентное соотношение оплаты работ может быть изменено, и сумма первого платежа может включать в себя весь объём предоставленной субсидии. Возможность воспользоваться средствами субсидии по новым правилам будет у всех льготников, участвующих в программе социальной газификации", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии. Программа социальной газификации была запущена в 2021 году по поручению президента РФ. Благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231110/perepechi-1908694772.html
https://ria.ru/20231101/khram-1906689688.html
https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1906009258.html
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россия, владимир путин, александр бречалов, единая россия, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Россия, Владимир Путин, Александр Бречалов, Единая Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Жители Удмуртии получат субсидии на догазификацию по новым правилам

Жители Удмуртии получат субсидии на догазификацию по новым правилам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГазораспределительное устройство
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Газораспределительное устройство. Архивное фото
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УФА, 14 ноя – РИА Новости. Жители Удмуртии до 20 декабря смогут получить субсидии по программе социальной догазификации по новым правилам, принятым правительством РФ, сообщили в пресс-службе главы республики.
"Правительство Российской Федерации продолжает совершенствовать меры поддержки для льготных категорий граждан в рамках социальной газификации. Теперь льготники смогут быстрее и удобнее рассчитываться с газовыми компаниями. О продолжении программы социальной газификации, одного из важнейших проектов партии "Единая Россия", говорил 21 февраля в послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе руководителя Удмуртии Александра Бречалова уточнили, что в настоящий момент министерство социальной политики и труда республики вносит изменения в региональный порядок предоставления субсидии для соответствия вышедшему постановлению.
"Жители Удмуртии смогут получить субсидию по новым правилам не позднее 20 декабря 2023 года. Напомним, с февраля 2023 года государство частично субсидирует льготнику расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому. Сумма такой субсидии составляет не менее 100 тысяч рублей", - пояснили в пресс-службе.
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До сих пор льготники могли потратить большую часть субсидии на оплату лишь 50% стоимости работ по подключению дома к газовым сетям. Так, например, при общей стоимости работ, равной 150 тысячам рублей, гражданин первым платежом вносил из средств субсидии 75 тысяч рублей. Второй платёж включал в себя оставшуюся часть субсидии и собственные средства человека. При этом для того, чтобы получить оставшуюся часть субсидии, нужно было обращаться в региональные органы власти повторно, информируют региональные власти.
"Теперь по договорённости гражданина и газораспределительной компании процентное соотношение оплаты работ может быть изменено, и сумма первого платежа может включать в себя весь объём предоставленной субсидии. Возможность воспользоваться средствами субсидии по новым правилам будет у всех льготников, участвующих в программе социальной газификации", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
Программа социальной газификации была запущена в 2021 году по поручению президента РФ. Благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам, отметили в пресс-службе.
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