https://ria.ru/20231114/gaza-1909473144.html

Путин обсудил с президентом Египта последние события в секторе Газа

Путин обсудил с президентом Египта последние события в секторе Газа - РИА Новости, 14.11.2023

Путин обсудил с президентом Египта последние события в секторе Газа

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились активизировать... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T21:46

2023-11-14T21:46

2023-11-14T22:24

в мире

египет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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абдель фаттах ас-сиси

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владимир путин

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КАИР, 14 ноя - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились активизировать международные усилия для прекращения огня в секторе Газа."Президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси позвонил по телефону российский президент Владимир Путин… В разговоре обсуждались последние события в секторе Газа", - говорится в заявлении официального представителя египетского президента Ахмеда Фахми в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).Согласно заявлению, во время разговора была затронута тема египетских усилий по деэскалации в Газе, шагов по доставке гуманитарной помощи в палестинский анклав и эвакуации оттуда иностранных граждан и пострадавших палестинцев."Президенты договорились активизировать международные усилия для немедленного прекращения огня, обеспечения доставки гуманитарной помощи и предпринятия необходимых шагов для защиты мирных жителей и прекращения кровопролития", - сообщается в заявлении Фахми.Он добавил, что ас-Сиси и Путин также обсудили пути укрепления двусторонних отношений между Египтом и Россией в ряде сфер совместного сотрудничества.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, абдель фаттах ас-сиси, россия, владимир путин