https://ria.ru/20231114/gaza-1909463481.html

Представитель Гутерреша заявил о его обеспокоенности гибелью людей в Газе

Представитель Гутерреша заявил о его обеспокоенности гибелью людей в Газе - РИА Новости, 14.11.2023

Представитель Гутерреша заявил о его обеспокоенности гибелью людей в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен "ужасной ситуацией" и гибелью людей в больницах сектора Газа, призывает к немедленному прекращению огня, заявил на... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T20:37

2023-11-14T20:37

2023-11-14T20:54

в мире

израиль

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 14 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен "ужасной ситуацией" и гибелью людей в больницах сектора Газа, призывает к немедленному прекращению огня, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик. "Генсек обеспокоен ужасной ситуацией и потерей жизней в ряде больниц в Газе. Генсек призывает к немедленном прекращению огня", - сказал Дюжаррик. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля , где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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в мире, израиль, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году