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В МККК отвергли обвинения в том, что они бросили жителей сектора Газа - РИА Новости, 14.11.2023
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17:09 14.11.2023 (обновлено: 17:10 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/gaza-1909414256.html
В МККК отвергли обвинения в том, что они бросили жителей сектора Газа
В МККК отвергли обвинения в том, что они бросили жителей сектора Газа - РИА Новости, 14.11.2023
В МККК отвергли обвинения в том, что они бросили жителей сектора Газа
Международный комитет Красного Креста (МККК) опроверг РИА Новости обвинения властей сектора Газа в том, что организация бросила население палестинского анклава: РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:09
2023-11-14T17:10
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
красный крест
международный комитет красного креста (мккк)
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) опроверг РИА Новости обвинения властей сектора Газа в том, что организация бросила население палестинского анклава: МККК продолжает работать в анклаве, несмотря на трудности. Ранее генеральный директор минздрава Газы Мунир Аль-Барш заявил телеканалу Al Arabiya, что Красный Крест и Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) являются соучастниками убийства населения сектора Газа и больше не предоставляют услуги в анклаве. "У нас в Газе есть хирургическая бригада, которая работает с пациентами каждый день. Несмотря на проблемы с логистикой и безопасностью, наши команды неустанно работают над оказанием помощи тем, кто потерял свои дома и лишился безопасности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Кроме того, МККК отрицает, что поток гуманитарной помощи в Газу прекратился. Организация отмечает, что, например, в понедельник их сотрудники доставили предметы первой необходимости, такие как одеяла и наборы для уборки, восьми тысячам семей в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, красный крест, международный комитет красного креста (мккк), в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Красный Крест, Международный комитет Красного Креста (МККК), В мире
В МККК отвергли обвинения в том, что они бросили жителей сектора Газа

МККК: хирургическая бригада организации продолжает работать в секторе Газа

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) опроверг РИА Новости обвинения властей сектора Газа в том, что организация бросила население палестинского анклава: МККК продолжает работать в анклаве, несмотря на трудности.
Ранее генеральный директор минздрава Газы Мунир Аль-Барш заявил телеканалу Al Arabiya, что Красный Крест и Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) являются соучастниками убийства населения сектора Газа и больше не предоставляют услуги в анклаве.
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"У нас в Газе есть хирургическая бригада, которая работает с пациентами каждый день. Несмотря на проблемы с логистикой и безопасностью, наши команды неустанно работают над оказанием помощи тем, кто потерял свои дома и лишился безопасности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Кроме того, МККК отрицает, что поток гуманитарной помощи в Газу прекратился.
Организация отмечает, что, например, в понедельник их сотрудники доставили предметы первой необходимости, такие как одеяла и наборы для уборки, восьми тысячам семей в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКрасный КрестМеждународный комитет Красного Креста (МККК)В мире
 
 
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