https://ria.ru/20231114/gaza-1909414256.html

В МККК отвергли обвинения в том, что они бросили жителей сектора Газа

В МККК отвергли обвинения в том, что они бросили жителей сектора Газа - РИА Новости, 14.11.2023

В МККК отвергли обвинения в том, что они бросили жителей сектора Газа

Международный комитет Красного Креста (МККК) опроверг РИА Новости обвинения властей сектора Газа в том, что организация бросила население палестинского анклава: РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:09

2023-11-14T17:09

2023-11-14T17:10

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

красный крест

международный комитет красного креста (мккк)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907977245_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_9d2546d01d88d2e7000f990da3540d5c.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) опроверг РИА Новости обвинения властей сектора Газа в том, что организация бросила население палестинского анклава: МККК продолжает работать в анклаве, несмотря на трудности. Ранее генеральный директор минздрава Газы Мунир Аль-Барш заявил телеканалу Al Arabiya, что Красный Крест и Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) являются соучастниками убийства населения сектора Газа и больше не предоставляют услуги в анклаве. "У нас в Газе есть хирургическая бригада, которая работает с пациентами каждый день. Несмотря на проблемы с логистикой и безопасностью, наши команды неустанно работают над оказанием помощи тем, кто потерял свои дома и лишился безопасности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Кроме того, МККК отрицает, что поток гуманитарной помощи в Газу прекратился. Организация отмечает, что, например, в понедельник их сотрудники доставили предметы первой необходимости, такие как одеяла и наборы для уборки, восьми тысячам семей в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, красный крест, международный комитет красного креста (мккк), в мире