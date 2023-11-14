https://ria.ru/20231114/gaza-1909313438.html

МИД поблагодарил содействовавших в эвакуации россиян из Газы

МИД поблагодарил содействовавших в эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 14.11.2023

МИД поблагодарил содействовавших в эвакуации россиян из Газы

Россия продолжит заниматься эвакуацией своих граждан из сектора Газа, 13 ноября около ста россиян и членов их семей перешли через КПП "Рафах", сейчас находятся... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:10

2023-11-14T11:10

2023-11-14T11:30

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия продолжит заниматься эвакуацией своих граждан из сектора Газа, 13 ноября около ста россиян и членов их семей перешли через КПП "Рафах", сейчас находятся в Каире и готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС, сообщили во вторник в МИД РФ."Российская сторона признательна египетским, израильским, палестинским и катарским партнерам за оказанное содействие... МИД России принимает все необходимые усилия для того, чтобы обратившиеся за помощью соотечественники в самое ближайшее время вышли из зоны конфликта и благополучно прибыли в Россию", - подчеркнули в МИД России.

https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909246777.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)