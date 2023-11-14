https://ria.ru/20231114/gaza-1909313438.html
МИД поблагодарил содействовавших в эвакуации россиян из Газы
МИД поблагодарил содействовавших в эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 14.11.2023
МИД поблагодарил содействовавших в эвакуации россиян из Газы
Россия продолжит заниматься эвакуацией своих граждан из сектора Газа, 13 ноября около ста россиян и членов их семей перешли через КПП "Рафах", сейчас находятся... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:10
2023-11-14T11:10
2023-11-14T11:30
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808251698_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fc5ee0bb599808d963f9e05da8607841.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия продолжит заниматься эвакуацией своих граждан из сектора Газа, 13 ноября около ста россиян и членов их семей перешли через КПП "Рафах", сейчас находятся в Каире и готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС, сообщили во вторник в МИД РФ."Российская сторона признательна египетским, израильским, палестинским и катарским партнерам за оказанное содействие... МИД России принимает все необходимые усилия для того, чтобы обратившиеся за помощью соотечественники в самое ближайшее время вышли из зоны конфликта и благополучно прибыли в Россию", - подчеркнули в МИД России.
https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909246777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД поблагодарил содействовавших в эвакуации россиян из Газы
МИД выразил признательность причастным к эвакуации россиян из Газы