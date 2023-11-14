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МИД поблагодарил содействовавших в эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 14.11.2023
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11:10 14.11.2023 (обновлено: 11:30 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/gaza-1909313438.html
МИД поблагодарил содействовавших в эвакуации россиян из Газы
МИД поблагодарил содействовавших в эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 14.11.2023
МИД поблагодарил содействовавших в эвакуации россиян из Газы
Россия продолжит заниматься эвакуацией своих граждан из сектора Газа, 13 ноября около ста россиян и членов их семей перешли через КПП "Рафах", сейчас находятся... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:10
2023-11-14T11:30
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия продолжит заниматься эвакуацией своих граждан из сектора Газа, 13 ноября около ста россиян и членов их семей перешли через КПП "Рафах", сейчас находятся в Каире и готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС, сообщили во вторник в МИД РФ."Российская сторона признательна египетским, израильским, палестинским и катарским партнерам за оказанное содействие... МИД России принимает все необходимые усилия для того, чтобы обратившиеся за помощью соотечественники в самое ближайшее время вышли из зоны конфликта и благополучно прибыли в Россию", - подчеркнули в МИД России.
https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909246777.html
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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД поблагодарил содействовавших в эвакуации россиян из Газы

МИД выразил признательность причастным к эвакуации россиян из Газы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия продолжит заниматься эвакуацией своих граждан из сектора Газа, 13 ноября около ста россиян и членов их семей перешли через КПП "Рафах", сейчас находятся в Каире и готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС, сообщили во вторник в МИД РФ.
"Российская сторона признательна египетским, израильским, палестинским и катарским партнерам за оказанное содействие... МИД России принимает все необходимые усилия для того, чтобы обратившиеся за помощью соотечественники в самое ближайшее время вышли из зоны конфликта и благополучно прибыли в Россию", - подчеркнули в МИД России.
Прибытие эвакуированных граждан России из сектора Газа в Москву - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами сел в Домодедово
Вчера, 21:20
 
РоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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