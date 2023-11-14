https://ria.ru/20231114/finlyandiya-1909388244.html

Финский премьер подтвердил, что все КПП на границе с Россией могут закрыть

Финский премьер подтвердил, что все КПП на границе с Россией могут закрыть - РИА Новости, 14.11.2023

Финский премьер подтвердил, что все КПП на границе с Россией могут закрыть

Власти Финляндии внимательно отслеживают ситуацию на границе с Россией, где за последнее время увеличилось прибытие граждан Йемена, Сирии, Ирака и других стран... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:31

2023-11-14T15:31

2023-11-14T15:31

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя - РИА Новости. Власти Финляндии внимательно отслеживают ситуацию на границе с Россией, где за последнее время увеличилось прибытие граждан Йемена, Сирии, Ирака и других стран без виз и документов, и в случае необходимости может закрыть все пункты пересечения, заявил во вторник глава кабмина страны Петтери Орпо. "Ситуация очень внимательно отслеживается. Наши власти очень бдительны, правительство держит ситуацию под контролем, и мы действуем в соответствии с ситуацией", - сказал Орпо на пресс-брифинге. Пока число прибывающих на границу беженцев невелико. "Россия изменила свое поведение и позволяет этим людям (из третьих стран) пересекать границу без документов. Именно из-за этого изменения был начат строгий мониторинг и подготовка. Теперь все зависит от того, как продолжится развитие (событий). При необходимости мы можем очень быстро отреагировать. Мы хотим гарантировать безопасность границ Финляндии", - сказал он. Изменившиеся законы Финляндии позволяют принимать беженцев лишь в одном пункте пересечения границы, например, аэропорту Хельсинки-Вантаа. "Таким образом, это позволяет ограничить движение на границе, закрыть пограничные пункты, а если это искусственно вызванная более широкая ситуация, угрожающая национальной безопасности, при необходимости все пограничные пункты могут быть закрыты, а прием соискателей убежища может быть сосредоточен где-то еще", - сказал глава правительства. Ранее пограничники Финляндии сообщали о массовом прибытии граждан из стран Африки и Ближнего Востока из РФ без документов и виз в последние дни, все они запрашивают убежище на финской границе.

https://ria.ru/20231113/tamozhnya-1909148640.html

https://ria.ru/20231113/finlyandiya-1909201417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, россия, петтери орпо