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Финский премьер подтвердил, что все КПП на границе с Россией могут закрыть - РИА Новости, 14.11.2023
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15:31 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/finlyandiya-1909388244.html
Финский премьер подтвердил, что все КПП на границе с Россией могут закрыть
Финский премьер подтвердил, что все КПП на границе с Россией могут закрыть - РИА Новости, 14.11.2023
Финский премьер подтвердил, что все КПП на границе с Россией могут закрыть
Власти Финляндии внимательно отслеживают ситуацию на границе с Россией, где за последнее время увеличилось прибытие граждан Йемена, Сирии, Ирака и других стран... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:31
2023-11-14T15:31
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финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя - РИА Новости. Власти Финляндии внимательно отслеживают ситуацию на границе с Россией, где за последнее время увеличилось прибытие граждан Йемена, Сирии, Ирака и других стран без виз и документов, и в случае необходимости может закрыть все пункты пересечения, заявил во вторник глава кабмина страны Петтери Орпо. "Ситуация очень внимательно отслеживается. Наши власти очень бдительны, правительство держит ситуацию под контролем, и мы действуем в соответствии с ситуацией", - сказал Орпо на пресс-брифинге. Пока число прибывающих на границу беженцев невелико. "Россия изменила свое поведение и позволяет этим людям (из третьих стран) пересекать границу без документов. Именно из-за этого изменения был начат строгий мониторинг и подготовка. Теперь все зависит от того, как продолжится развитие (событий). При необходимости мы можем очень быстро отреагировать. Мы хотим гарантировать безопасность границ Финляндии", - сказал он. Изменившиеся законы Финляндии позволяют принимать беженцев лишь в одном пункте пересечения границы, например, аэропорту Хельсинки-Вантаа. "Таким образом, это позволяет ограничить движение на границе, закрыть пограничные пункты, а если это искусственно вызванная более широкая ситуация, угрожающая национальной безопасности, при необходимости все пограничные пункты могут быть закрыты, а прием соискателей убежища может быть сосредоточен где-то еще", - сказал глава правительства. Ранее пограничники Финляндии сообщали о массовом прибытии граждан из стран Африки и Ближнего Востока из РФ без документов и виз в последние дни, все они запрашивают убежище на финской границе.
https://ria.ru/20231113/tamozhnya-1909148640.html
https://ria.ru/20231113/finlyandiya-1909201417.html
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в мире, финляндия, россия, петтери орпо
В мире, Финляндия, Россия, Петтери Орпо
Финский премьер подтвердил, что все КПП на границе с Россией могут закрыть

Премьер Орпо: Финляндия может закрыть все КПП на границе с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя - РИА Новости. Власти Финляндии внимательно отслеживают ситуацию на границе с Россией, где за последнее время увеличилось прибытие граждан Йемена, Сирии, Ирака и других стран без виз и документов, и в случае необходимости может закрыть все пункты пересечения, заявил во вторник глава кабмина страны Петтери Орпо.
«
"Ситуация очень внимательно отслеживается. Наши власти очень бдительны, правительство держит ситуацию под контролем, и мы действуем в соответствии с ситуацией", - сказал Орпо на пресс-брифинге.
Пока число прибывающих на границу беженцев невелико.
"Россия изменила свое поведение и позволяет этим людям (из третьих стран) пересекать границу без документов. Именно из-за этого изменения был начат строгий мониторинг и подготовка. Теперь все зависит от того, как продолжится развитие (событий). При необходимости мы можем очень быстро отреагировать. Мы хотим гарантировать безопасность границ Финляндии", - сказал он.
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Изменившиеся законы Финляндии позволяют принимать беженцев лишь в одном пункте пересечения границы, например, аэропорту Хельсинки-Вантаа.
"Таким образом, это позволяет ограничить движение на границе, закрыть пограничные пункты, а если это искусственно вызванная более широкая ситуация, угрожающая национальной безопасности, при необходимости все пограничные пункты могут быть закрыты, а прием соискателей убежища может быть сосредоточен где-то еще", - сказал глава правительства.
Ранее пограничники Финляндии сообщали о массовом прибытии граждан из стран Африки и Ближнего Востока из РФ без документов и виз в последние дни, все они запрашивают убежище на финской границе.
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В миреФинляндияРоссияПеттери Орпо
 
 
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