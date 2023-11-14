https://ria.ru/20231114/evakuatsiya-1909268025.html

В МЧС рассказали, где разместят эвакуированных из Газы

В МЧС рассказали, где разместят эвакуированных из Газы - РИА Новости, 14.11.2023

В МЧС рассказали, где разместят эвакуированных из Газы

Большинство россиян из Газы, прилетевших эвакуационным рейсом Каир-Москва, поселят в пункте временного размещения в Волоколамске, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T02:10

2023-11-14T02:10

2023-11-14T02:10

общество

россия

израиль

волоколамск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

палестина

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Большинство россиян из Газы, прилетевших эвакуационным рейсом Каир-Москва, поселят в пункте временного размещения в Волоколамске, сообщил РИА Новости замглавы МЧС РФ Алексей Серко. "Большинство пойдёт в санатории, пункт временного размещения на базе санатория, там комфортные условия", - сказал Серко, уточнив, что находится ПВР в Волоколамске (120 километров от Москвы). Замглавы МЧС РФ подчеркнул, что некоторые прилетевшие поедут жить к родственникам, до которых им помогут добраться. На вопрос агентства, сможет ли МЧС РФ до конца недели вывезти россиян, Серко сообщил, что это будет зависеть от того, насколько быстро их будут выпускать из Газы. "Мы сможем, но главное, чтобы их оттуда выпускали, если их выпустят с (КПП) "Рафах", то мы всех разместим, развезем и вывезем", - подчеркнул он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля , где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231114/evakuatsiya-1909266968.html

https://ria.ru/20231114/evakuatsiya-1909265621.html

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израиль

волоколамск

палестина

сектор газа

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общество, россия, израиль, волоколамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, палестина, сектор газа