https://ria.ru/20231114/evakuatsiya-1909266267.html

Эвакуированным из Газы не потребовалась госпитализация, заявили в МЧС

Эвакуированным из Газы не потребовалась госпитализация, заявили в МЧС - РИА Новости, 14.11.2023

Эвакуированным из Газы не потребовалась госпитализация, заявили в МЧС

Никому из эвакуированных из Газы россиян, которые вечером в пятницу прилетели в московский аэропорт "Домодедово" из Каира, не понадобится госпитализация,... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T01:53

2023-11-14T01:53

2023-11-14T01:57

каир (город)

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

россия

палестина

сектор газа

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Никому из эвакуированных из Газы россиян, которые вечером в пятницу прилетели в московский аэропорт "Домодедово" из Каира, не понадобится госпитализация, сообщил РИА Новости замглавы МЧС РФ Алексей Серко."Здесь нет", - сказал Серко, отвечая на вопрос, понадобится ли госпитализация кому-то из прилетевших.

https://ria.ru/20231114/evakuatsiya-1909265621.html

каир (город)

москва

россия

палестина

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

каир (город), москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия, палестина, сектор газа, домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году