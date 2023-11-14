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Эвакуированным из Газы не потребовалась госпитализация, заявили в МЧС - РИА Новости, 14.11.2023
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01:53 14.11.2023 (обновлено: 01:57 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/evakuatsiya-1909266267.html
Эвакуированным из Газы не потребовалась госпитализация, заявили в МЧС
Эвакуированным из Газы не потребовалась госпитализация, заявили в МЧС - РИА Новости, 14.11.2023
Эвакуированным из Газы не потребовалась госпитализация, заявили в МЧС
Никому из эвакуированных из Газы россиян, которые вечером в пятницу прилетели в московский аэропорт "Домодедово" из Каира, не понадобится госпитализация,... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T01:53
2023-11-14T01:57
каир (город)
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
россия
палестина
сектор газа
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Никому из эвакуированных из Газы россиян, которые вечером в пятницу прилетели в московский аэропорт "Домодедово" из Каира, не понадобится госпитализация, сообщил РИА Новости замглавы МЧС РФ Алексей Серко."Здесь нет", - сказал Серко, отвечая на вопрос, понадобится ли госпитализация кому-то из прилетевших.
https://ria.ru/20231114/evakuatsiya-1909265621.html
каир (город)
москва
россия
палестина
сектор газа
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каир (город), москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия, палестина, сектор газа, домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Каир (город), Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Россия, Палестина, Сектор Газа, Домодедово (аэропорт), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эвакуированным из Газы не потребовалась госпитализация, заявили в МЧС

МЧС: прилетевшим на эвакуационном рейсе из Каира не потребовалась госпитализация

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАаэропорт Домодедово
Ааэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ааэропорт Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Никому из эвакуированных из Газы россиян, которые вечером в пятницу прилетели в московский аэропорт "Домодедово" из Каира, не понадобится госпитализация, сообщил РИА Новости замглавы МЧС РФ Алексей Серко.
"Здесь нет", - сказал Серко, отвечая на вопрос, понадобится ли госпитализация кому-то из прилетевших.
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Мужчина в "Домодедово" дождался маму из Газы
01:36
 
Каир (город)МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОбществоРоссияПалестинаСектор ГазаДомодедово (аэропорт)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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