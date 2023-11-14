https://ria.ru/20231114/evakuatsiya-1909262541.html

Вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян выдвинулась в Каир

Вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян выдвинулась в Каир - РИА Новости, 14.11.2023

Вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян выдвинулась в Каир

Вторую группу эвакуированных из сектора Газа россиян отправили в Каир на автобусах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T00:27

2023-11-14T00:27

2023-11-14T00:39

каир (город)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

палестина

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хамас

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Вторую группу эвакуированных из сектора Газа россиян отправили в Каир на автобусах, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Девяносто девять граждан, в том числе 43 ребенка, на автобусах направлены от пункта пропуска "Рафах" в Каир. Оперативный штаб готов к их приему, людям будет оказана вся необходимая помощь. На протяжении всего пути граждан будут сопровождать медики и психологи МЧС России", — говорится в публикации.Первая группа российских граждан в составе 70 человек, эвакуированных из палестинского анклава, прибыла в столицу Египта в ночь на понедельник. Днем в тот же день они вылетели в Москву на Ил-76, который вечером приземлился в аэропорту "Домодедово".Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231114/gaza-1909261575.html

каир (город)

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сектор газа

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каир (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина, сектор газа, израиль, хамас