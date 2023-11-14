Эксперт оценил риск "атомных" санкций Евросоюза
Трухачев: риск санкций Евросоюза против РФ в атомной отрасли есть
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Угроза введения Евросоюзом санкций против России в атомной отрасли есть, но зависимость ряда стран от сотрудничества с РФ в этой сфере, вероятно, ограничила бы охват таких мер, предположил в разговоре с РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ, эксперт РСМД Вадим Трухачев.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал во вторник, что предварительные предложения о новом пакете санкций ЕС против РФ не касаются атомной отрасли. Венгрия никогда не согласится на такие ограничения, отметил он. В октябре о невозможности поддержки санкций против атомной отрасли заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
По словам Трухачева, сотрудничество с Россией в атомной отрасли до сих пор ведут не только Венгрия и Словакия, но и Финляндия, а также Чехия, хотя у власти в Праге и находится "глубоко антироссийское правительство". Во всех этих странах есть атомные электростанции советского образца, и уход от партнерства с РФ может грозить происшествиями. Несмотря на это, угроза введения санкций против атомного сотрудничества есть.
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"Риск есть, но делать это будут постепенно, скажем, создавая новые энергоблоки по французской, а не по советской технологии, но нынешние все-таки поддерживать будут. Поэтому санкции, скорее всего, будут какие-то ограниченные, и они будут затрагивать будущие проекты, но вряд ли будут затрагивать вещи, которые прямо воздействуют на работу АЭС советского образца", - предположил собеседник.
Он рассказал, что в вытеснении России из сферы атомной энергетики упомянутых четырех стран заинтересована Франция, которая обладает полным циклом атомных технологий и рычагами воздействия в том числе на Венгрию и Словакию.
При этом США, несмотря на их влияние, не смогут убедить сотрудничающие с Россией страны поддержать санкции в атомной сфере, считает эксперт, объяснивший, что "все-таки электричество американцы поставить ни в Чехию, ни в Финляндию не смогут".