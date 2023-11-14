"Тебе конец". Зеленскому посоветовали умерить пыл и обратиться к Путину
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского в ожидании переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
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"Запад бросил тебя, мой друг, есть еще время умерить пыл перед Путиным и попросить о перемирии. Это будет непросто, но это сработает. Это правильно для вашего народа", — написал BG Nhlapo.
"Иди и поговори с Путиным. Он для тебя полезнее, чем Запад. У Запада теперь новая игрушка", — отметил Jerry N.
"Тебе конец", — прокомментировал Ldav.
"Господин Зеленский, вы не заслуживаете того, чтобы вас слушали", — съязвил Sthamber.
"Вы думаете, ЕС заинтересован в восстановлении Украины? Неужели вы не видите, что ЕС принял решения, идущие вразрез с интересами его членов? <...> Евросоюз интересует только уничтожение России, и делает он это через Зеленского", — отметил liz topete.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.