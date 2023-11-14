https://ria.ru/20231114/es-1909274360.html

"Тебе конец". Зеленскому посоветовали умерить пыл и обратиться к Путину

"Тебе конец". Зеленскому посоветовали умерить пыл и обратиться к Путину - РИА Новости, 14.11.2023

"Тебе конец". Зеленскому посоветовали умерить пыл и обратиться к Путину

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского в ожидании переговоров о вступлении страны в Евросоюз. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T05:59

2023-11-14T05:59

2023-11-14T14:41

в мире

украина

россия

молдавия

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского в ожидании переговоров о вступлении страны в Евросоюз."Запад бросил тебя, мой друг, есть еще время умерить пыл перед Путиным и попросить о перемирии. Это будет непросто, но это сработает. Это правильно для вашего народа", — написал BG Nhlapo."Иди и поговори с Путиным. Он для тебя полезнее, чем Запад. У Запада теперь новая игрушка", — отметил Jerry N."Тебе конец", — прокомментировал Ldav."Господин Зеленский, вы не заслуживаете того, чтобы вас слушали", — съязвил Sthamber."Вы думаете, ЕС заинтересован в восстановлении Украины? Неужели вы не видите, что ЕС принял решения, идущие вразрез с интересами его членов? <...> Евросоюз интересует только уничтожение России, и делает он это через Зеленского", — отметил liz topete.Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.

https://ria.ru/20231114/vzryv-1909272242.html

https://ria.ru/20231114/tsru-1909269904.html

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в мире, украина, россия, молдавия, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия