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"Тебе конец". Зеленскому посоветовали умерить пыл и обратиться к Путину - РИА Новости, 14.11.2023
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05:59 14.11.2023 (обновлено: 14:41 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/es-1909274360.html
"Тебе конец". Зеленскому посоветовали умерить пыл и обратиться к Путину
"Тебе конец". Зеленскому посоветовали умерить пыл и обратиться к Путину - РИА Новости, 14.11.2023
"Тебе конец". Зеленскому посоветовали умерить пыл и обратиться к Путину
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского в ожидании переговоров о вступлении страны в Евросоюз. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T05:59
2023-11-14T14:41
в мире
украина
россия
молдавия
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского в ожидании переговоров о вступлении страны в Евросоюз.&quot;Запад бросил тебя, мой друг, есть еще время умерить пыл перед Путиным и попросить о перемирии. Это будет непросто, но это сработает. Это правильно для вашего народа&quot;, — написал BG Nhlapo."Иди и поговори с Путиным. Он для тебя полезнее, чем Запад. У Запада теперь новая игрушка", — отметил Jerry N."Тебе конец", — прокомментировал Ldav."Господин Зеленский, вы не заслуживаете того, чтобы вас слушали", — съязвил Sthamber."Вы думаете, ЕС заинтересован в восстановлении Украины? Неужели вы не видите, что ЕС принял решения, идущие вразрез с интересами его членов? &lt;...&gt; Евросоюз интересует только уничтожение России, и делает он это через Зеленского", — отметил liz topete.Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
https://ria.ru/20231114/vzryv-1909272242.html
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в мире, украина, россия, молдавия, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Молдавия, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия

"Тебе конец". Зеленскому посоветовали умерить пыл и обратиться к Путину

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского в ожидании переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
«

"Запад бросил тебя, мой друг, есть еще время умерить пыл перед Путиным и попросить о перемирии. Это будет непросто, но это сработает. Это правильно для вашего народа", — написал BG Nhlapo.

"Иди и поговори с Путиным. Он для тебя полезнее, чем Запад. У Запада теперь новая игрушка", — отметил Jerry N.
"Тебе конец", — прокомментировал Ldav.
"Господин Зеленский, вы не заслуживаете того, чтобы вас слушали", — съязвил Sthamber.
"Вы думаете, ЕС заинтересован в восстановлении Украины? Неужели вы не видите, что ЕС принял решения, идущие вразрез с интересами его членов? <...> Евросоюз интересует только уничтожение России, и делает он это через Зеленского", — отметил liz topete.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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04:50
Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
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