https://ria.ru/20231114/dorogi-1909369388.html

Около 300 километров дорог Ставрополья приводят к нормативам ежегодно

Около 300 километров дорог Ставрополья приводят к нормативам ежегодно - РИА Новости, 14.11.2023

Около 300 километров дорог Ставрополья приводят к нормативам ежегодно

Ежегодно на Ставрополье в нормативное состояние приводят около 300 километров региональных автодорог, это удается осуществлять в рамках госпрограммы, сообщает... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:30

2023-11-14T14:30

2023-11-14T14:30

ставропольский край

ставропольский край

автомобильные дороги

строительство

реконструкция

ремонт

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ежегодно на Ставрополье в нормативное состояние приводят около 300 километров региональных автодорог, это удается осуществлять в рамках госпрограммы, сообщает пресс-служба правительства региона. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края проводит постоянную работу по строительству, реконструкции и капремонту, ремонту и содержанию дорог регионального значения. Если в 2013 году в нормативном состоянии находилось 2 817 километров (65%) дорог регионального значения, то за 10 лет этот показатель заметно вырос и на начало ноября этого года составил 3 442 километра (79%). Так, например, с 2015 по 2023 год по итогам строительства и реконструкции было введено более 100 километров, а также отремонтировано 2 445 километров дорог регионального значения. За этот период на региональных дорогах число аварийно-опасных участков сократилось с 27 до семи. "Ежегодно в нормативное состояние приводится около 300 километров автомобильных региональных дорог. С учетом межремонтных сроков регулярно проводится их капремонт и ремонт для повышения транспортно-эксплуатационного состояния. Успешно работать в этом направлении помогает госпрограмма Ставропольского края "Развитие транспортной системы", - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа. Из общей дорожной сети Ставропольского края (более 20 тысяч километров) дороги регионального значения занимают более четырех тысяч километров.

https://ria.ru/20231016/stavropole-1903018460.html

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ставропольский край, автомобильные дороги, строительство, реконструкция, ремонт