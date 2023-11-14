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Врач рассказал, какими фруктами могут побаловать себя больные диабетом
Врач рассказал, какими фруктами могут побаловать себя больные диабетом - РИА Новости, 14.11.2023
Врач рассказал, какими фруктами могут побаловать себя больные диабетом
Больным диабетом можно баловать себя "полезными сладостями" - яблоками, мандаринами, персиками, киви, ягодами, но не более 300 граммов в день, разделив на... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T22:18
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Больным диабетом можно баловать себя "полезными сладостями" - яблоками, мандаринами, персиками, киви, ягодами, но не более 300 граммов в день, разделив на несколько порций, при этом лучше отказаться от сладких газировок, винограда, банана, арбуза и конфет, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников во Всемирный день борьбы с диабетом. По его словам, при диабете врачи рекомендуют ограничивать употребление сладких продуктов, как и любых других продуктов, повышающих сахар в крови, но это не значит, что диабетикам совсем нельзя сладкое. "Медленные углеводы обладают меньшим сахароповышающим действием, так как сложнее перевариваются, и сахар в крови не подскакивает резко. Из сладких продуктов к ним относятся такие фрукты, как яблоки, груши, мандарины, апельсины, абрикосы, персики, киви, ягоды. Их можно включать в меню, так как они содержат много витаминов и полезных микроэлементов", - рассказал Тяжельников. Врач отметил, что больным диабетом следует исключать из меню быстрые углеводы: непосредственно сахар, сиропы, сладкие газировки, сладкие фрукты, такие как виноград, бананы, инжир, арбуз, черешня, фруктовые соки, конфеты и сладкие кондитерские изделия. "Полезные сладости нужно также ограничивать. В среднем, фруктов можно употреблять до 300 граммов в день, разделив на несколько порций. При этом следует учитывать гликемический индекс каждого продукта и общее потребление углеводов", - рассказал Тяжельников. Собеседник агентства добавил, что в Школе диабета, куда врачи приглашают больных сахарным диабетом, учат составлять диету с учетом углеводов по таблице хлебных единиц (ХЕ). ХЕ – это условная единица, которая используется для приблизительной оценки количества углеводов в продуктах. "За основу берется, что 1 хлебная единица — это 25 граммов хлеба, или 12 граммов усвоенных углеводов. Норма хлебных единиц для диабетиков - не более 20 ХЕ в день. Соблюдение нормы хлебных единиц способствует улучшению компенсации нарушений углеводного обмена и позволяет вкусно и полноценно питаться, несмотря на ограничения", - рассказал он.
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общество, москва, андрей тяжельников
Общество, Москва, Андрей Тяжельников
Врач рассказал, какими фруктами могут побаловать себя больные диабетом
Тяжельников: больным диабетом лучше баловать себя мандаринами, а не бананами
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Больным диабетом можно баловать себя "полезными сладостями" - яблоками, мандаринами, персиками, киви, ягодами, но не более 300 граммов в день, разделив на несколько порций, при этом лучше отказаться от сладких газировок, винограда, банана, арбуза и конфет, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников во Всемирный день борьбы с диабетом.
По его словам, при диабете врачи рекомендуют ограничивать употребление сладких продуктов, как и любых других продуктов, повышающих сахар в крови, но это не значит, что диабетикам совсем нельзя сладкое.
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"Медленные углеводы обладают меньшим сахароповышающим действием, так как сложнее перевариваются, и сахар в крови не подскакивает резко. Из сладких продуктов к ним относятся такие фрукты, как яблоки, груши, мандарины, апельсины, абрикосы, персики, киви, ягоды. Их можно включать в меню, так как они содержат много витаминов и полезных микроэлементов", - рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что больным диабетом следует исключать из меню быстрые углеводы: непосредственно сахар, сиропы, сладкие газировки, сладкие фрукты, такие как виноград, бананы, инжир, арбуз, черешня, фруктовые соки, конфеты и сладкие кондитерские изделия.
"Полезные сладости нужно также ограничивать. В среднем, фруктов можно употреблять до 300 граммов в день, разделив на несколько порций. При этом следует учитывать гликемический индекс каждого продукта и общее потребление углеводов", - рассказал Тяжельников.
Всемирный день борьбы с диабетом
Собеседник агентства добавил, что в Школе диабета, куда врачи приглашают больных сахарным диабетом, учат составлять диету с учетом углеводов по таблице хлебных единиц (ХЕ). ХЕ – это условная единица, которая используется для приблизительной оценки количества углеводов в продуктах.
"За основу берется, что 1 хлебная единица — это 25 граммов хлеба, или 12 граммов усвоенных углеводов. Норма хлебных единиц для диабетиков - не более 20 ХЕ в день. Соблюдение нормы хлебных единиц способствует улучшению компенсации нарушений углеводного обмена и позволяет вкусно и полноценно питаться, несмотря на ограничения", - рассказал он.
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