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Владимиров: на Ставрополье стартует программа обновления детских площадок
Владимиров: на Ставрополье стартует программа обновления детских площадок - РИА Новости, 14.11.2023
Владимиров: на Ставрополье стартует программа обновления детских площадок
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в регионе дан старт программе по обновлению детских площадок, мероприятия пройдут поэтапно,... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:02
2023-11-14T18:02
2023-11-14T18:02
ставропольский край
ставропольский край
общество
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владимир владимиров
благоустройство
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в регионе дан старт программе по обновлению детских площадок, мероприятия пройдут поэтапно, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, на первом этапе планируется благоустроить более 40 детских игровых площадок во всех территориях края. Для этого в проекте регионального бюджета на 2024 год предусмотрено порядка 50 миллионов рублей. Весной этого года губернатор поручил краевому Мин ЖКХ разработать механизм обновления детских игровых площадок и в перспективе – поставить этот процесс на поток. Региональное коммунальное ведомство разработало проект соответствующей краевой программы и предложило три типовых проектных решения для создания детских площадок. Они отличаются размерами, в остальном набор элементов схож. Все площадки будут оборудованы качелями, горкой, лавочками, урнами, а также безопасным резиновым покрытием. Выполнение благоустройства по типовым проектам позволит ускорить процесс производства работ. "Наша задача – сделать места, где играют дети, удобными, интересными и самое главное - безопасными. В следующем году запускаем этот проект. Новые площадки получат все территории края. Рассчитываю, что дальше сможем поставить эту работу на постоянную основу. Прошу глав городов и округов взять ход работ по созданию детских площадок на личный контроль", - подчеркнул Владимиров, его цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20231110/vladimirov-1908735936.html
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ставропольский край, общество, детские площадки, владимир владимиров, благоустройство
Ставропольский край, Ставропольский край, Общество, детские площадки, Владимир Владимиров, Благоустройство
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в регионе дан старт программе по обновлению детских площадок, мероприятия пройдут поэтапно, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, на первом этапе планируется благоустроить более 40 детских игровых площадок во всех территориях края. Для этого в проекте регионального бюджета на 2024 год предусмотрено порядка 50 миллионов рублей.
Весной этого года губернатор поручил краевому Мин ЖКХ
разработать механизм обновления детских игровых площадок и в перспективе – поставить этот процесс на поток.
Региональное коммунальное ведомство разработало проект соответствующей краевой программы и предложило три типовых проектных решения для создания детских площадок. Они отличаются размерами, в остальном набор элементов схож. Все площадки будут оборудованы качелями, горкой, лавочками, урнами, а также безопасным резиновым покрытием. Выполнение благоустройства по типовым проектам позволит ускорить процесс производства работ.
"Наша задача – сделать места, где играют дети, удобными, интересными и самое главное - безопасными. В следующем году запускаем этот проект. Новые площадки получат все территории края. Рассчитываю, что дальше сможем поставить эту работу на постоянную основу. Прошу глав городов и округов взять ход работ по созданию детских площадок на личный контроль", - подчеркнул Владимиров
, его цитирует пресс-служба.
Владимир Владимиров: Ставрополье – край инноваций