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Бюджет СГ на 2024 год сформирован с профицитом около 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 14.11.2023
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20:23 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/byudzhet_soyuznogo_gosudarstva-1909461652.html
Бюджет СГ на 2024 год сформирован с профицитом около 1,3 миллиарда рублей
Бюджет СГ на 2024 год сформирован с профицитом около 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 14.11.2023
Бюджет СГ на 2024 год сформирован с профицитом около 1,3 миллиарда рублей
Бюджет Союзного государства (СГ) России и Белоруссии на 2024 год сформировали с профицитом на сумму порядка 1,3 миллиарда рублей, сообщила начальник... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T20:23
2023-11-14T20:23
союзное государство
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белоруссия
бюджет
самара
экономика
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САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Бюджет Союзного государства (СГ) России и Белоруссии на 2024 год сформировали с профицитом на сумму порядка 1,3 миллиарда рублей, сообщила начальник департамента финансов и бюджетной политики постоянного комитета Союзного государства Наталья Полукарпова на заседании комиссии Союзного парламента по экономической политике в Самаре. По словам главы профильного департамента, проект бюджета на 2024 год уже согласован белорусской и российской сторонами, 9 ноября он был направлен на подписание председателю правительства РФ, председателю Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину. "Бюджет сформирован по доходам в сумме 6 миллиардов 970 миллионов рублей, по расходам в сумме 5 миллиардов 722 миллиона рублей и с профицитом в 1 миллиард 247 миллионов рублей. Доходы традиционно в основной своей части сформированы за счет ежегодных взносов государств-участников Союзного государства - это практически 94 процента - и неналоговых доходов (6 процентов), основную часть которых представляют остатки бюджетов прошлых лет. На следующий год предусмотрено увеличение отчислений в бюджет Союзного государства с 4,5 до 6,2 миллиарда рублей, то есть на 38 процентов", - сказала Полукарпова. В структуре расходов бюджета более 2,6 миллиарда рублей будет направлено на финансирование пяти программ Союзного государства. При этом имеющийся профицит может быть направлен на финансирование новых программ, проектов и мероприятий, которые были подготовлены в 2023 году. В этом году доходы бюджета Союзного государства превышают более 5,9 миллиарда рублей, расходы составляют порядка 5,1 миллиарда рублей. Таким образом, профицит составляет 899,5 миллиона рублей.
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союзное государство, россия, белоруссия, бюджет, самара, экономика, доходы
Союзное государство, Союзное государство, Россия, Белоруссия, Бюджет, Самара, Экономика, Доходы

Бюджет СГ на 2024 год сформирован с профицитом около 1,3 миллиарда рублей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
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САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Бюджет Союзного государства (СГ) России и Белоруссии на 2024 год сформировали с профицитом на сумму порядка 1,3 миллиарда рублей, сообщила начальник департамента финансов и бюджетной политики постоянного комитета Союзного государства Наталья Полукарпова на заседании комиссии Союзного парламента по экономической политике в Самаре.
По словам главы профильного департамента, проект бюджета на 2024 год уже согласован белорусской и российской сторонами, 9 ноября он был направлен на подписание председателю правительства РФ, председателю Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину.
"Бюджет сформирован по доходам в сумме 6 миллиардов 970 миллионов рублей, по расходам в сумме 5 миллиардов 722 миллиона рублей и с профицитом в 1 миллиард 247 миллионов рублей. Доходы традиционно в основной своей части сформированы за счет ежегодных взносов государств-участников Союзного государства - это практически 94 процента - и неналоговых доходов (6 процентов), основную часть которых представляют остатки бюджетов прошлых лет. На следующий год предусмотрено увеличение отчислений в бюджет Союзного государства с 4,5 до 6,2 миллиарда рублей, то есть на 38 процентов", - сказала Полукарпова.
В структуре расходов бюджета более 2,6 миллиарда рублей будет направлено на финансирование пяти программ Союзного государства. При этом имеющийся профицит может быть направлен на финансирование новых программ, проектов и мероприятий, которые были подготовлены в 2023 году.
В этом году доходы бюджета Союзного государства превышают более 5,9 миллиарда рублей, расходы составляют порядка 5,1 миллиарда рублей. Таким образом, профицит составляет 899,5 миллиона рублей.
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