https://ria.ru/20231114/britain-1909435725.html

Эксперт прокомментировал назначение Кэмерона главой МИД Британии

Эксперт прокомментировал назначение Кэмерона главой МИД Британии - РИА Новости, 14.11.2023

Эксперт прокомментировал назначение Кэмерона главой МИД Британии

Экс-премьер Дэвид Кэмерон стал министром иностранных дел Великобритании, поскольку у премьер-министра Риши Сунака не было другой квалифицированной кандидатуры... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:10

2023-11-14T18:10

2023-11-14T18:11

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Дэвид Кэмерон стал министром иностранных дел Великобритании, поскольку у премьер-министра Риши Сунака не было другой квалифицированной кандидатуры для назначения на эту должность при перестановках в кабмине, которые он провел в понедельник, заявил РИА Новости бывший государственный служащий Еврокомиссии Фрэнсис Джон Коул. Кэмерон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2010 по 2016 год. После неудачного референдума по вопросу выхода страны из ЕС в 2016 году премьер отказался от полномочий парламентария и ушел из политики. "Это лишь показывает, насколько трудно Сунаку найти высококвалифицированных политиков при перестановках в правительстве. По крайней мере, Кэмерон не станет такой ужасной неожиданностью, как Лиз Трасс", – считает эксперт. По его словам, "Кэмерон не лучший выбор: да, у него есть опыт, но у него нет контактов ни с кем из современных мировых лидеров". "Нет недавнего опыта в решении приоритетных задач: Ближний Восток, Украина, отношения с Китаем", – добавил собеседник агентства. Он отметил, что возвращение бывшего премьера в политику также не имеет никакого внутриполитического значения на фоне сообщений о возможной борьбе за лидерство в партии между Сунаком и уволенной им с поста министра внутренних дел Суэллой Браверман. Кэмерон не единственный пример возвращения бывшего премьер-министра в кабмин на должность главы МИД. Артур Бальфур, занимавший пост премьера с 1902 по 1905 год, стал министром иностранных дел в 1916 году в правительстве Ллойда Джорджа. Александр Дуглас-Хьюм сидел в кресле премьера с 1963 по 1964 и ушел в отставку после поражения консерваторов на выборах, а в 1970 году занял должность главы МИД в консервативном правительстве Эдуарда Хита. В понедельник руководящая Консервативная партия Великобритании сообщила, что Сунак проведет перестановки в правительстве. Одной их первых с должности была уволена Браверман. На ее место был назначен министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли. В то же время пост руководителя МИД занял Кэмерон. Кэмерон был премьер-министром Великобритании с 2010 по 2016 год, его премьерство было отмечено военной интервенцией в Ливию (2011), легализацей однополых браков (2013) и введением законов, ограничивающих иммиграцию в Великобританию (2014). В Великобритании 23 июня 2016 года состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС, инициированный Кэмероном, большинство британцев тогда проголосовало за выход из ЕС. На следующий день после этого Кэмерон, который выступал против Brexit, заявил о своей отставке. С тех пор Кэмерон не участвовал в политической жизни страны.

https://ria.ru/20231113/kemeron-1909208313.html

https://ria.ru/20231113/konflikt-1908986548.html

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в мире, великобритания, ближний восток, украина, лиз трасс, риши сунак, дэвид кэмерон, евросоюз, еврокомиссия