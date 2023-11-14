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На северо-западе Орловской области сбили украинский БПЛА
На северо-западе Орловской области сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 14.11.2023
На северо-западе Орловской области сбили украинский БПЛА
Российские военные перехватили украинский дрон в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:27
2023-11-14T08:27
2023-11-14T08:38
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
бпла
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские военные перехватили украинский дрон в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram."Сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат", — написал губернатор.Клычков уточнил, что никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила.В минувшую пятницу в Ливенском районе Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы удалось обезвредить украинский беспилотник самолетного типа.Тогда Клычков сообщил, что власти в ежедневном режиме отслеживают ситуацию, чтобы не допустить рисков со стороны дронов, летящих с Украины.
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орловская область, андрей клычков, бпла, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, БПЛА, Вооруженные силы Украины, Происшествия
На северо-западе Орловской области сбили украинский БПЛА
Клычков: в Орловской области сбили украинский БПЛА, раненых и повреждений нет