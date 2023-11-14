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На северо-западе Орловской области сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:27 14.11.2023 (обновлено: 08:38 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/bpla-1909282217.html
На северо-западе Орловской области сбили украинский БПЛА
На северо-западе Орловской области сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 14.11.2023
На северо-западе Орловской области сбили украинский БПЛА
Российские военные перехватили украинский дрон в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:27
2023-11-14T08:38
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
бпла
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские военные перехватили украинский дрон в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram.&quot;Сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат&quot;, — написал губернатор.Клычков уточнил, что никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила.В минувшую пятницу в Ливенском районе Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы удалось обезвредить украинский беспилотник самолетного типа.Тогда Клычков сообщил, что власти в ежедневном режиме отслеживают ситуацию, чтобы не допустить рисков со стороны дронов, летящих с Украины.
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орловская область, андрей клычков, бпла, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, БПЛА, Вооруженные силы Украины, Происшествия
На северо-западе Орловской области сбили украинский БПЛА

Клычков: в Орловской области сбили украинский БПЛА, раненых и повреждений нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Крыму
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские военные перехватили украинский дрон в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram.
«

"Сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат", — написал губернатор.

Клычков уточнил, что никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила.
В минувшую пятницу в Ливенском районе Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы удалось обезвредить украинский беспилотник самолетного типа.
Тогда Клычков сообщил, что власти в ежедневном режиме отслеживают ситуацию, чтобы не допустить рисков со стороны дронов, летящих с Украины.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьАндрей КлычковБПЛАВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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