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На северо-западе Орловской области сбили украинский БПЛА

На северо-западе Орловской области сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 14.11.2023

На северо-западе Орловской области сбили украинский БПЛА

Российские военные перехватили украинский дрон в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T08:27

2023-11-14T08:27

2023-11-14T08:38

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

бпла

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские военные перехватили украинский дрон в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram."Сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат", — написал губернатор.Клычков уточнил, что никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила.В минувшую пятницу в Ливенском районе Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы удалось обезвредить украинский беспилотник самолетного типа.Тогда Клычков сообщил, что власти в ежедневном режиме отслеживают ситуацию, чтобы не допустить рисков со стороны дронов, летящих с Украины.

орловская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орловская область, андрей клычков, бпла, вооруженные силы украины, происшествия