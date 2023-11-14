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Суд отказался выпустить Блиновскую из-под домашнего ареста - РИА Новости, 14.11.2023
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16:42 14.11.2023 (обновлено: 16:46 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/blinovskaya-1909407935.html
Суд отказался выпустить Блиновскую из-под домашнего ареста
Суд отказался выпустить Блиновскую из-под домашнего ареста - РИА Новости, 14.11.2023
Суд отказался выпустить Блиновскую из-под домашнего ареста
Мосгорсуд до января оставил под домашним арестом блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от налогов и отмывании денег, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:42
2023-11-14T16:46
происшествия
елена блиновская
московский городской суд
москва
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд до января оставил под домашним арестом блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от налогов и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: решение о продлении меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - сказал судья. Заседание прошло без Блиновской и без следователя, с участием только адвоката и прокурора. Последний счел продление домашнего ареста обоснованным.Защита настаивала на смягчении меры пресечения на запрет определенных действий. Адвокат указала, что домашний арест мешает Блиновской заниматься предпринимательской деятельностью. Также ей необходим онлайн-доступ к кабинету налогоплательщика, чтобы собрать данные для новой налоговой проверки."При обстоятельствах признания вины, частичного погашения недоимки, полного содействия следствию и налоговым органам изоляция от общества противоречит данному смыслу", - отметила адвокат.Она добавила, что ее подзащитная погасит всю недостающую сумму как только она будет точно установлена.Помимо этого, мера пресечения не позволяет ее подзащитной отводить детей в сад и школу, заметила адвокат.По делу планируется допросить не менее 20 свидетелей, а также провести налоговую экспертизу для установления суммы недоимки. Кроме того, адвокат Блиновской в ходе судебного заседания сообщила, что в отношении "королевы марафонов" начата еще одна налоговая проверка за 2022 год. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html
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происшествия, елена блиновская, московский городской суд, москва
Происшествия, Елена Блиновская, Московский городской суд, Москва
Суд отказался выпустить Блиновскую из-под домашнего ареста

Мосгорсуд оставил блогера Елену Блиновскую под домашним арестом до января

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская у Замоскворецкого суда Москвы
Блогер Елена Блиновская у Замоскворецкого суда Москвы - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Елена Блиновская у Замоскворецкого суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд до января оставил под домашним арестом блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от налогов и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: решение о продлении меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - сказал судья.
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Заседание прошло без Блиновской и без следователя, с участием только адвоката и прокурора. Последний счел продление домашнего ареста обоснованным.
Защита настаивала на смягчении меры пресечения на запрет определенных действий. Адвокат указала, что домашний арест мешает Блиновской заниматься предпринимательской деятельностью. Также ей необходим онлайн-доступ к кабинету налогоплательщика, чтобы собрать данные для новой налоговой проверки.
"При обстоятельствах признания вины, частичного погашения недоимки, полного содействия следствию и налоговым органам изоляция от общества противоречит данному смыслу", - отметила адвокат.
Она добавила, что ее подзащитная погасит всю недостающую сумму как только она будет точно установлена.
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Помимо этого, мера пресечения не позволяет ее подзащитной отводить детей в сад и школу, заметила адвокат.
По делу планируется допросить не менее 20 свидетелей, а также провести налоговую экспертизу для установления суммы недоимки.
Кроме того, адвокат Блиновской в ходе судебного заседания сообщила, что в отношении "королевы марафонов" начата еще одна налоговая проверка за 2022 год.
По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
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Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
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