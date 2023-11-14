https://ria.ru/20231114/biotekhnologiya-1909405676.html

Российские ученые придумали инновационный сахарозаменитель без углеводов

Российские ученые придумали инновационный сахарозаменитель без углеводов - РИА Новости, 14.11.2023

Российские ученые придумали инновационный сахарозаменитель без углеводов

Российские ученые, работающие в пищевой промышленности компании "Эфко", придумали инновационный сахарозаменитель, в котором вообще нет углеводов, это может... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T16:33

2023-11-14T16:33

2023-11-14T16:33

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ДУБАЙ, 14 ноя – РИА Новости. Российские ученые, работающие в пищевой промышленности компании "Эфко", придумали инновационный сахарозаменитель, в котором вообще нет углеводов, это может стать прорывом для людей, страдающих сахарным диабетом, сообщил РИА Новости один из акционеров группы компании "Эфко" Ростислав Ковалевский. Согласно информации ВОЗ, число страдающих диабетом в мире за последние 40 лет выросло в четыре раза. Это единственное серьезное неинфекционное заболевание, при котором риск преждевременной смерти возрастает, а не снижается. По данным Международной диабетической федерации, в настоящее время в мире 537 миллионов взрослых людей живут с диабетом – это каждый десятый человек. Более 90% из них имеют диабет 2 типа и около половины из них не знают о своем. Во вторник отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. "У сахара, конечно, есть альтернативы. Одна группа – это химические альтернативы (искусственно синтезированные сладкие вещества). Однако фундаментальная проблема заключается в том, наш организм к ним не приспособлен, все больше научных исследований показывает их вред. Вторая группа – растительные альтернативы, например, стевия. У них есть свои недостатки – они не очень вкусные и дорогие. Цена связана с тем, что их невозможно вырастить в большом объеме. Например, стевия получается из особого растения, произрастающего только в Южной Америке", - рассказал РИА Новости Ковалевский. По его словам, группа ученых, работающих совместно с ним, обнаружили редкие виды африканских фруктов, которые обладают сладостью, но не из-за сахара как такового, а из-за белка - и при соприкосновении с рецепторами вкуса именно эта форма белка дает поразительную сладость. Исследователи-биотехнологи придумали способ, как создать этот сладкий белок в лабораторных условиях. "Это особый механизм, который позволяет микроорганизму производить сладкий белок. Наши лучшие образцы показали, что он до 10 тысяч раз слаще, чем обычный сахар", - подчеркнул эксперт, добавив, что 1 грамм такого белка заменяет 10 килограммов сахара. Всемирный день борьбы с диабетом ежегодно отмечается 14 ноября, он был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, открытия - риа наука, воз, химия