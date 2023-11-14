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В Финляндию через Россию за сутки прибыли 50 беженцев - РИА Новости, 15.11.2023
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23:36 14.11.2023 (обновлено: 10:51 15.11.2023)
https://ria.ru/20231114/bezhentsy-1909485081.html
В Финляндию через Россию за сутки прибыли 50 беженцев
В Финляндию через Россию за сутки прибыли 50 беженцев - РИА Новости, 15.11.2023
В Финляндию через Россию за сутки прибыли 50 беженцев
Число граждан из третьих стран, например, Сирии, Сомали, Ирака, Йемена и других, прибывших через Россию и запросивших убежище в Финляндии, во вторник составило... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-14T23:36
2023-11-15T10:51
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — РИА Новости. Число граждан из третьих стран, например, Сирии, Сомали, Ирака, Йемена и других, прибывших через Россию и запросивших убежище в Финляндии, во вторник составило 50, это самое большое за год число прибывших за одни сутки, сообщает пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии в соцсети X. В понедельник прибыло 39 человек, за предыдущую неделю в Финляндию из России прибыло 34 человека из третьих стран, запросивших убежища, а всего с начала августа — 110. "С 00:00 до 21:00 14 ноября прибыло 50 просителей убежища", — говорится в сообщении пограничного отряда Юго-Восточной Финляндии.Ранее во вторник глава МВД Мари Рантанен и глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявили, что прибытие большого числа просителей убежища на пункты пропуска на границе РФ происходит ввиду изменившейся политики России, которая пропускает лиц без виз и документов в Финляндию, финские власти страны следят за развитием ситуации и могут ограничить работу пропускных пунктов вплоть до их закрытия. Похожая ситуация наблюдалась в конце 2015 — начале 2016 года, когда на северных пунктах пересечения финляндско-российской границы на велосипедах и старых автомобилях прибывали лица из третьих стран, в основном стран Африки и Ближнего Востока, и запрашивали убежище в Финляндии. Всего в тот период прибыли более одной тысячи человек.
https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html
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в мире, финляндия, россия, сирия
В мире, Финляндия, Россия, Сирия
В Финляндию через Россию за сутки прибыли 50 беженцев

В Финляндию через Россию за сутки прибыли рекордные 50 беженцев

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — РИА Новости. Число граждан из третьих стран, например, Сирии, Сомали, Ирака, Йемена и других, прибывших через Россию и запросивших убежище в Финляндии, во вторник составило 50, это самое большое за год число прибывших за одни сутки, сообщает пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии в соцсети X.
В понедельник прибыло 39 человек, за предыдущую неделю в Финляндию из России прибыло 34 человека из третьих стран, запросивших убежища, а всего с начала августа — 110.
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"С 00:00 до 21:00 14 ноября прибыло 50 просителей убежища", — говорится в сообщении пограничного отряда Юго-Восточной Финляндии.
Ранее во вторник глава МВД Мари Рантанен и глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявили, что прибытие большого числа просителей убежища на пункты пропуска на границе РФ происходит ввиду изменившейся политики России, которая пропускает лиц без виз и документов в Финляндию, финские власти страны следят за развитием ситуации и могут ограничить работу пропускных пунктов вплоть до их закрытия.
Похожая ситуация наблюдалась в конце 2015 — начале 2016 года, когда на северных пунктах пересечения финляндско-российской границы на велосипедах и старых автомобилях прибывали лица из третьих стран, в основном стран Африки и Ближнего Востока, и запрашивали убежище в Финляндии. Всего в тот период прибыли более одной тысячи человек.
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