В Финляндию через Россию за сутки прибыли 50 беженцев
В Финляндию через Россию за сутки прибыли рекордные 50 беженцев
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — РИА Новости. Число граждан из третьих стран, например, Сирии, Сомали, Ирака, Йемена и других, прибывших через Россию и запросивших убежище в Финляндии, во вторник составило 50, это самое большое за год число прибывших за одни сутки, сообщает пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии в соцсети X.
В понедельник прибыло 39 человек, за предыдущую неделю в Финляндию из России прибыло 34 человека из третьих стран, запросивших убежища, а всего с начала августа — 110.
"С 00:00 до 21:00 14 ноября прибыло 50 просителей убежища", — говорится в сообщении пограничного отряда Юго-Восточной Финляндии.
Ранее во вторник глава МВД Мари Рантанен и глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявили, что прибытие большого числа просителей убежища на пункты пропуска на границе РФ происходит ввиду изменившейся политики России, которая пропускает лиц без виз и документов в Финляндию, финские власти страны следят за развитием ситуации и могут ограничить работу пропускных пунктов вплоть до их закрытия.
Похожая ситуация наблюдалась в конце 2015 — начале 2016 года, когда на северных пунктах пересечения финляндско-российской границы на велосипедах и старых автомобилях прибывали лица из третьих стран, в основном стран Африки и Ближнего Востока, и запрашивали убежище в Финляндии. Всего в тот период прибыли более одной тысячи человек.