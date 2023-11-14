https://ria.ru/20231114/bezhentsy-1909485081.html

В Финляндию через Россию за сутки прибыли 50 беженцев

В Финляндию через Россию за сутки прибыли 50 беженцев - РИА Новости, 15.11.2023

В Финляндию через Россию за сутки прибыли 50 беженцев

Число граждан из третьих стран, например, Сирии, Сомали, Ирака, Йемена и других, прибывших через Россию и запросивших убежище в Финляндии, во вторник составило... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-14T23:36

2023-11-14T23:36

2023-11-15T10:51

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — РИА Новости. Число граждан из третьих стран, например, Сирии, Сомали, Ирака, Йемена и других, прибывших через Россию и запросивших убежище в Финляндии, во вторник составило 50, это самое большое за год число прибывших за одни сутки, сообщает пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии в соцсети X. В понедельник прибыло 39 человек, за предыдущую неделю в Финляндию из России прибыло 34 человека из третьих стран, запросивших убежища, а всего с начала августа — 110. "С 00:00 до 21:00 14 ноября прибыло 50 просителей убежища", — говорится в сообщении пограничного отряда Юго-Восточной Финляндии.Ранее во вторник глава МВД Мари Рантанен и глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявили, что прибытие большого числа просителей убежища на пункты пропуска на границе РФ происходит ввиду изменившейся политики России, которая пропускает лиц без виз и документов в Финляндию, финские власти страны следят за развитием ситуации и могут ограничить работу пропускных пунктов вплоть до их закрытия. Похожая ситуация наблюдалась в конце 2015 — начале 2016 года, когда на северных пунктах пересечения финляндско-российской границы на велосипедах и старых автомобилях прибывали лица из третьих стран, в основном стран Африки и Ближнего Востока, и запрашивали убежище в Финляндии. Всего в тот период прибыли более одной тысячи человек.

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

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в мире, финляндия, россия, сирия