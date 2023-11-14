https://ria.ru/20231114/bezdomnye_zhivotnye-1909362023.html

Центр "Юна" проведет выставку-пристройство животных на Дизайн заводе

Центр "Юна" проведет выставку-пристройство животных на Дизайн заводе - РИА Новости, 14.11.2023

Центр "Юна" проведет выставку-пристройство животных на Дизайн заводе

19 ноября Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство животных из приюта "Юна-Фест" в креативном пространстве "Дизайн... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:08

2023-11-14T14:08

2023-11-14T14:08

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МОСКВА, 14 ноя – Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна". 19 ноября Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство животных из приюта "Юна-Фест" в креативном пространстве "Дизайн завод" в Москве. В этот день у вас будет отличная возможность найти себе четырехлапого приятеля, а заодно сделать доброе дело – подарить дом животному из приюта.На "Юна-Фесте" своих хозяев будут ждать более 50 кошек и 50 собак. Все они привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия. А партнеры события подготовили много полезных подарков, которые пригодятся в первые дни питомца дома.Если вы хотите стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного.Посетителей ожидает благотворительный маркет от Центра "Юна" с товарами для питомцев и их хозяев, розыгрыши призов и детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс".На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти здесь.Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 в креативном пространстве "Дизайн завод" по адресу: Большая Новодмитровская ул., 36.Узнать подробности о событии и его программе можно на официальных ресурсах Центра.Контакты:Полина Рыховская, PR-менеджерE-mail: p.ryhovskaya@yunacenter.ruТелефон: +7 909-635-2900Информация о Центре реабилитации временно бездомных животных "Юна"Центр "Юна" — это комплексный центр подготовки животных к проживанию в домашних условиях. Центр находится в Подольском районе Московской области и включает в себя ветеринарную клинику, зоогостиницу, реабилитационный кабинет, вольерный комплекс для подопечных животных, манеж, а также лекторий для проведения образовательных и развлекательных мероприятий. Официальное открытие Центра состоялось 13 сентября 2018 года. За время своей работы Центр нашел дом для более чем 2000 животных.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы