Центр "Юна" проведет выставку-пристройство животных на Дизайн заводе
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Центр реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
Центр реабилитации животных "ЮНА"
МОСКВА, 14 ноя – Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна". 19 ноября Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство животных из приюта "Юна-Фест" в креативном пространстве "Дизайн завод" в Москве. В этот день у вас будет отличная возможность найти себе четырехлапого приятеля, а заодно сделать доброе дело – подарить дом животному из приюта.
На "Юна-Фесте" своих хозяев будут ждать более 50 кошек и 50 собак. Все они привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия. А партнеры события подготовили много полезных подарков, которые пригодятся в первые дни питомца дома.
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Центр реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
Центр реабилитации животных "ЮНА"
Если вы хотите стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного.
Посетителей ожидает благотворительный маркет от Центра "Юна" с товарами для питомцев и их хозяев, розыгрыши призов и детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс".
На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти здесь.
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 в креативном пространстве "Дизайн завод" по адресу: Большая Новодмитровская ул., 36.
Узнать подробности о событии и его программе можно на официальных ресурсах Центра.
Контакты:
Полина Рыховская, PR-менеджер
E-mail: p.ryhovskaya@yunacenter.ru
Телефон: +7 909-635-2900
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Центр реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
Центр реабилитации животных "ЮНА"
Информация о Центре реабилитации временно бездомных животных "Юна"
Центр "Юна" — это комплексный центр подготовки животных к проживанию в домашних условиях. Центр находится в Подольском районе Московской области и включает в себя ветеринарную клинику, зоогостиницу, реабилитационный кабинет, вольерный комплекс для подопечных животных, манеж, а также лекторий для проведения образовательных и развлекательных мероприятий. Официальное открытие Центра состоялось 13 сентября 2018 года. За время своей работы Центр нашел дом для более чем 2000 животных.
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