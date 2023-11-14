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ВСУ выпустили по Белгородской области около 30 снарядов за сутки - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/belgorod-1909307962.html
ВСУ выпустили по Белгородской области около 30 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области около 30 снарядов за сутки - РИА Новости, 14.11.2023
ВСУ выпустили по Белгородской области около 30 снарядов за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 30 снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:59
2023-11-14T10:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 30 снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Во вторник он опубликовал статистику об ударах по региону за 13 ноября. По шести приграничным муниципалитетам было выпущено 29 снарядов, включая три взрывных устройства с беспилотников. Кроме того, два населенных пункта были атакованы дронами-камикадзе, также два украинских беспилотника были уничтожены. По данным главы области, в результате обстрелов пострадавших не было, но поврежден инфраструктурный объект связи и одно домовладение. "В Белгородском районе в селе Солнцевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, один БПЛА противника сбит, также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. По селам Наумовка и Журавлевка выпущено 3 и 2 артиллерийских снаряда соответственно. В хуторе Варишкин с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе 5 раз из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено три минометных снаряда. В селе Тишанка во дворе жилого дома саперы уничтожили обнаруженный БПЛА с противотанковой миной, осколки повредили окна и хозпостройку. "В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. По окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов", - уточнил Гладков. По данным главы области, в Краснояружском районе на окраине села Староселье с дрона сброшено самодельное взрывное устройство. В Шебекинском городском округе по хутору Балки, селам Муром и Новая Таволжанка выпущено в сумме 7 минометных снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231113/spetsoperatsiya-1909142358.html
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили по Белгородской области около 30 снарядов за сутки

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 29 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда
Осколки украинского снаряда - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинского снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 30 снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Во вторник он опубликовал статистику об ударах по региону за 13 ноября. По шести приграничным муниципалитетам было выпущено 29 снарядов, включая три взрывных устройства с беспилотников. Кроме того, два населенных пункта были атакованы дронами-камикадзе, также два украинских беспилотника были уничтожены. По данным главы области, в результате обстрелов пострадавших не было, но поврежден инфраструктурный объект связи и одно домовладение.
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Белгородском районе в селе Солнцевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, один БПЛА противника сбит, также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. По селам Наумовка и Журавлевка выпущено 3 и 2 артиллерийских снаряда соответственно. В хуторе Варишкин с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе 5 раз из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено три минометных снаряда. В селе Тишанка во дворе жилого дома саперы уничтожили обнаруженный БПЛА с противотанковой миной, осколки повредили окна и хозпостройку.
"В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. По окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов", - уточнил Гладков.
По данным главы области, в Краснояружском районе на окраине села Староселье с дрона сброшено самодельное взрывное устройство. В Шебекинском городском округе по хутору Балки, селам Муром и Новая Таволжанка выпущено в сумме 7 минометных снарядов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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