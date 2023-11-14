https://ria.ru/20231114/batarei-1909373032.html

В России разработали мобильные солнечные батареи для передовой в зоне СВО

В России разработали мобильные солнечные батареи для передовой в зоне СВО - РИА Новости, 14.11.2023

В России разработали мобильные солнечные батареи для передовой в зоне СВО

Специальные групповые солнечные батареи для электрообеспечения позиций разработали для инженерных войск в Твери, мобильная конструкция позволяет легко... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:40

2023-11-14T14:40

2023-11-14T14:40

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

наука

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Специальные групповые солнечные батареи для электрообеспечения позиций разработали для инженерных войск в Твери, мобильная конструкция позволяет легко переносить их с места на место, чтобы обеспечивать электричеством блиндажи, в которых ночуют бойцы на передовой, рассказал РИА Новости начальник кафедры тюменского высшего военно-инженерного командного училища полковник Рушан Исмятуллин. "В данный момент курсанты демонстрируют процесс установки солнечной панели, ее можно устанавливать под различным углом, для этого имеются специальные отверстия и щеколды, закрепленные на панели. В таком удобном варианте она переносится, устанавливается и на позициях есть возможность вырабатывать электрическую энергию длительное время", - рассказывает он. По словам полковника, аналогичные разработки используются в ВСУ для обеспечения электроэнергией позиций на удаленных линиях обороны. "Так, при захвате позиций спецназом на Херсонском направлении были обнаружены носимые солнечные панели, которые противник использовал для подзарядки", - говорит Исмятуллин.

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безопасность, россия, тверь, вооруженные силы украины, наука