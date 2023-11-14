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Суд решил вернуть отцу в Россию сына австрийки, покинувшей ее из-за санкций - РИА Новости, 14.11.2023
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16:23 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/avstriya-1909402233.html
Суд решил вернуть отцу в Россию сына австрийки, покинувшей ее из-за санкций
Суд решил вернуть отцу в Россию сына австрийки, покинувшей ее из-за санкций - РИА Новости, 14.11.2023
Суд решил вернуть отцу в Россию сына австрийки, покинувшей ее из-за санкций
Суд Австрии постановил, что семилетний ребенок австрийки, потерявшей работу в России из-за санкций и вернувшейся на родину, должен вернуться к своему отцу в РФ, РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:23
2023-11-14T16:23
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ВЕНА, 14 ноя - РИА Новости. Суд Австрии постановил, что семилетний ребенок австрийки, потерявшей работу в России из-за санкций и вернувшейся на родину, должен вернуться к своему отцу в РФ, сообщает телеканал ORF. "Семилетний мальчик, проживающий вместе со своей матерью в Нижней Австрии, должен быть отправлен к своему отцу в Россию, такое решение вынес земельный суд Винер-Нойштадта", - отмечает австрийский телеканал. Уточняется, что год назад австрийка, работавшая IT-специалистом в России, вынуждена была из-за антироссийских санкций, введенных на фоне конфликта на Украине, вернуться вместе со своим маленьким сыном в республику. Как пояснила женщина, американская IT-компания, в которой она работала в России, уволила ее и других сотрудников, объявив им, что покидает российский рынок. Гражданка Австрии поселилась вместе с семилетним сыном и его сводной 17-летней сестрой в федеральной земле Нижняя Австрия, где женщина смогла найти новую работу. Однако отец мальчика подал заявление в суд о возвращении мальчика в Россию, утверждая, что он имеет право на совместную опеку и посещение сына. Как отмечает телеканал, в мае земельный суд Винер-Нойштадта в соответствии с Гаагской конвенцией о похищении детей вынес решение о возвращении мальчика в Россию. Уточняется, что в своем постановлении судья исходил из того, что мальчик в любом случае не должен покидать страну один, а поедет в Россию вместе с матерью. Апелляция в региональном суде Винер-Нойштадта не увенчалась успехом. Суд второй инстанции исходит из того, что мать совершила похищение ребенка. При этом телеканал приводит мнение эксперта по семейному праву Барбары Беклин, которая отмечает, что были нарушены права ребенка, поскольку в законе закреплено, что интересы ребенка всегда должны быть приоритетными. По данным телеканала, окончательное решение суда еще не принято.
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в мире, россия, австрия, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Австрия, Санкции, Санкции в отношении России
Суд решил вернуть отцу в Россию сына австрийки, покинувшей ее из-за санкций

ORF: суд решил отправить в Россию сына австрийки, покинувшей РФ из-за санкций

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВЕНА, 14 ноя - РИА Новости. Суд Австрии постановил, что семилетний ребенок австрийки, потерявшей работу в России из-за санкций и вернувшейся на родину, должен вернуться к своему отцу в РФ, сообщает телеканал ORF.
"Семилетний мальчик, проживающий вместе со своей матерью в Нижней Австрии, должен быть отправлен к своему отцу в Россию, такое решение вынес земельный суд Винер-Нойштадта", - отмечает австрийский телеканал.
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Уточняется, что год назад австрийка, работавшая IT-специалистом в России, вынуждена была из-за антироссийских санкций, введенных на фоне конфликта на Украине, вернуться вместе со своим маленьким сыном в республику. Как пояснила женщина, американская IT-компания, в которой она работала в России, уволила ее и других сотрудников, объявив им, что покидает российский рынок. Гражданка Австрии поселилась вместе с семилетним сыном и его сводной 17-летней сестрой в федеральной земле Нижняя Австрия, где женщина смогла найти новую работу.
Однако отец мальчика подал заявление в суд о возвращении мальчика в Россию, утверждая, что он имеет право на совместную опеку и посещение сына.
Как отмечает телеканал, в мае земельный суд Винер-Нойштадта в соответствии с Гаагской конвенцией о похищении детей вынес решение о возвращении мальчика в Россию. Уточняется, что в своем постановлении судья исходил из того, что мальчик в любом случае не должен покидать страну один, а поедет в Россию вместе с матерью. Апелляция в региональном суде Винер-Нойштадта не увенчалась успехом. Суд второй инстанции исходит из того, что мать совершила похищение ребенка.
При этом телеканал приводит мнение эксперта по семейному праву Барбары Беклин, которая отмечает, что были нарушены права ребенка, поскольку в законе закреплено, что интересы ребенка всегда должны быть приоритетными. По данным телеканала, окончательное решение суда еще не принято.
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