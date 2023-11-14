https://ria.ru/20231114/avianosets-1909265415.html

"Авианосец затонет". Выпад НАТО против России привел турок в ярость

"Авианосец затонет". Выпад НАТО против России привел турок в ярость - РИА Новости, 14.11.2023

"Авианосец затонет". Выпад НАТО против России привел турок в ярость

Читатели турецкого издания Haber 7 осудили слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об ошибке в отношениях с Россией. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T01:30

2023-11-14T01:30

2023-11-14T11:33

в мире

россия

китай

йенс столтенберг

нато

турция

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 осудили слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об ошибке в отношениях с Россией."Мы увидели результаты зависимости от России в энергоснабжении. Мы не должны повторять эту ошибку, полагаясь на то, что Китай предоставит технологии для наших критически важных сетей", — привело издание слова главы Североатлантического альянса."НАТО конец, американский авианосец затонет", — ответил Столтенбергу один из читателей."Мы должны выйти из НАТО, нам не место рядом с этими шавками", — добавил другой пользователь."Влияние НАТО заметно уменьшается", — отметил третий юзер."НАТО и Запад начали всерьез беспокоиться по поводу того, что они оказались зависимы от богатых природных ресурсов России", — поделился мнением еще один пользователь."Турции больше нет никакого смысла быть в НАТО. Блок служит интересам США", — заключили читатели.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай спокойно и взвешенно реагируют на попытки стран НАТО расширить зону своего влияния. Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231113/nato-1909031732.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, китай, йенс столтенберг, нато, турция