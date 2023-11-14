https://ria.ru/20231114/avianosets-1909265415.html
"Авианосец затонет". Выпад НАТО против России привел турок в ярость
"Авианосец затонет". Выпад НАТО против России привел турок в ярость - РИА Новости, 14.11.2023
"Авианосец затонет". Выпад НАТО против России привел турок в ярость
Читатели турецкого издания Haber 7 осудили слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об ошибке в отношениях с Россией. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T01:30
2023-11-14T01:30
2023-11-14T11:33
в мире
россия
китай
йенс столтенберг
нато
турция
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 осудили слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об ошибке в отношениях с Россией."Мы увидели результаты зависимости от России в энергоснабжении. Мы не должны повторять эту ошибку, полагаясь на то, что Китай предоставит технологии для наших критически важных сетей", — привело издание слова главы Североатлантического альянса."НАТО конец, американский авианосец затонет", — ответил Столтенбергу один из читателей."Мы должны выйти из НАТО, нам не место рядом с этими шавками", — добавил другой пользователь."Влияние НАТО заметно уменьшается", — отметил третий юзер."НАТО и Запад начали всерьез беспокоиться по поводу того, что они оказались зависимы от богатых природных ресурсов России", — поделился мнением еще один пользователь."Турции больше нет никакого смысла быть в НАТО. Блок служит интересам США", — заключили читатели.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай спокойно и взвешенно реагируют на попытки стран НАТО расширить зону своего влияния. Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231113/nato-1909031732.html
https://ria.ru/20231112/proschet-1908961325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, йенс столтенберг, нато, турция
В мире, Россия, Китай, Йенс Столтенберг, НАТО, Турция
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Читатели турецкого издания Haber 7
осудили слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об ошибке в отношениях с Россией.
"Мы увидели результаты зависимости от России в энергоснабжении. Мы не должны повторять эту ошибку, полагаясь на то, что Китай
предоставит технологии для наших критически важных сетей", — привело издание слова главы Североатлантического альянса.
«
"НАТО конец, американский авианосец затонет", — ответил Столтенбергу один из читателей.
"Мы должны выйти из НАТО, нам не место рядом с этими шавками", — добавил другой пользователь.
СМИ: НАТО столкнулась с проблемой на границах с Россией
"Влияние НАТО заметно уменьшается", — отметил третий юзер.
"НАТО и Запад начали всерьез беспокоиться по поводу того, что они оказались зависимы от богатых природных ресурсов России", — поделился мнением еще один пользователь.
"Турции больше нет никакого смысла быть в НАТО. Блок служит интересам США", — заключили читатели.
Ранее президент Владимир Путин
заявил, что Россия и Китай спокойно и взвешенно реагируют на попытки стран НАТО расширить зону своего влияния.
Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >> "Худшее вложение". В США пришли в ужас из-за просчета НАТО по России