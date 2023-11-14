Рейтинг@Mail.ru
"Авианосец затонет". Выпад НАТО против России привел турок в ярость - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 14.11.2023 (обновлено: 11:33 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/avianosets-1909265415.html
"Авианосец затонет". Выпад НАТО против России привел турок в ярость
"Авианосец затонет". Выпад НАТО против России привел турок в ярость - РИА Новости, 14.11.2023
"Авианосец затонет". Выпад НАТО против России привел турок в ярость
Читатели турецкого издания Haber 7 осудили слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об ошибке в отношениях с Россией. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T01:30
2023-11-14T11:33
в мире
россия
китай
йенс столтенберг
нато
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901930431_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_93ffa94bb1c649ccdd5d8907f7f121d2.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 осудили слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об ошибке в отношениях с Россией."Мы увидели результаты зависимости от России в энергоснабжении. Мы не должны повторять эту ошибку, полагаясь на то, что Китай предоставит технологии для наших критически важных сетей", — привело издание слова главы Североатлантического альянса."НАТО конец, американский авианосец затонет", — ответил Столтенбергу один из читателей."Мы должны выйти из НАТО, нам не место рядом с этими шавками", — добавил другой пользователь."Влияние НАТО заметно уменьшается", — отметил третий юзер."НАТО и Запад начали всерьез беспокоиться по поводу того, что они оказались зависимы от богатых природных ресурсов России", — поделился мнением еще один пользователь."Турции больше нет никакого смысла быть в НАТО. Блок служит интересам США", — заключили читатели.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай спокойно и взвешенно реагируют на попытки стран НАТО расширить зону своего влияния. Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231113/nato-1909031732.html
https://ria.ru/20231112/proschet-1908961325.html
россия
китай
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901930431_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8071bdc33b1ffd66d0dc87523712e6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, йенс столтенберг, нато, турция
В мире, Россия, Китай, Йенс Столтенберг, НАТО, Турция

"Авианосец затонет". Выпад НАТО против России привел турок в ярость

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jacob MattinglyВертолет на палубе американского авианосца в Средиземном море
Вертолет на палубе американского авианосца в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jacob Mattingly
Вертолет на палубе американского авианосца в Средиземном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 осудили слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об ошибке в отношениях с Россией.
"Мы увидели результаты зависимости от России в энергоснабжении. Мы не должны повторять эту ошибку, полагаясь на то, что Китай предоставит технологии для наших критически важных сетей", — привело издание слова главы Североатлантического альянса.
«
"НАТО конец, американский авианосец затонет", — ответил Столтенбергу один из читателей.
"Мы должны выйти из НАТО, нам не место рядом с этими шавками", — добавил другой пользователь.
Пуск ракеты израильской системы ПРО Праща Давида - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
СМИ: НАТО столкнулась с проблемой на границах с Россией
Вчера, 01:12
"Влияние НАТО заметно уменьшается", — отметил третий юзер.
"НАТО и Запад начали всерьез беспокоиться по поводу того, что они оказались зависимы от богатых природных ресурсов России", — поделился мнением еще один пользователь.
"Турции больше нет никакого смысла быть в НАТО. Блок служит интересам США", — заключили читатели.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай спокойно и взвешенно реагируют на попытки стран НАТО расширить зону своего влияния.
Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
"Худшее вложение". В США пришли в ужас из-за просчета НАТО по России
12 ноября, 13:41
 
В миреРоссияКитайЙенс СтолтенбергНАТОТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала