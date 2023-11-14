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МИД России выразил обеспокоенность ситуацией в арктическом регионе - РИА Новости, 14.11.2023
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15:48 14.11.2023 (обновлено: 15:51 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/arktika-1909393646.html
МИД России выразил обеспокоенность ситуацией в арктическом регионе
МИД России выразил обеспокоенность ситуацией в арктическом регионе - РИА Новости, 14.11.2023
МИД России выразил обеспокоенность ситуацией в арктическом регионе
Россия обеспокоена напряженной ситуацией в арктическом регионе, заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:48
2023-11-14T15:51
россия
арктический совет
арктика
николай корчунов
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия обеспокоена напряженной ситуацией в арктическом регионе, заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. "Международная ситуация в арктическом регионе весьма непростая, напряженная, имеет тенденцию к нарастанию конфликтного потенциала. Нас, естественно, это беспокоит", - сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной вторым открытым молодежным Арктическим Дельфийским играм. "Обеспокоены мы фрагментацией международного сотрудничества в Арктике, в том числе ослаблением Арктического совета как ключевого формата международного многостороннего сотрудничества. Появилась тенденция политизации международной научной кооперации, что привело к нарушению наработанных связей между исследовательскими и образовательными организациями арктического региона", - пояснил дипломат. Корчунов отметил, что норвежское председательство в Арктическом совете проходит непросто. "Надеемся, что до конца этого года некоторым экспертам, рабочим удастся возобновить свою работу", - добавил Корчунов.
https://ria.ru/20231023/arktika-1904602618.html
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россия, арктический совет, арктика, николай корчунов, в мире
Россия, Арктический совет, Арктика, Николай Корчунов, В мире
МИД России выразил обеспокоенность ситуацией в арктическом регионе

В МИД России назвали ситуацию в арктическом регионе весьма напряженной

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия обеспокоена напряженной ситуацией в арктическом регионе, заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
"Международная ситуация в арктическом регионе весьма непростая, напряженная, имеет тенденцию к нарастанию конфликтного потенциала. Нас, естественно, это беспокоит", - сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной вторым открытым молодежным Арктическим Дельфийским играм.
"Обеспокоены мы фрагментацией международного сотрудничества в Арктике, в том числе ослаблением Арктического совета как ключевого формата международного многостороннего сотрудничества. Появилась тенденция политизации международной научной кооперации, что привело к нарушению наработанных связей между исследовательскими и образовательными организациями арктического региона", - пояснил дипломат.
Корчунов отметил, что норвежское председательство в Арктическом совете проходит непросто.
"Надеемся, что до конца этого года некоторым экспертам, рабочим удастся возобновить свою работу", - добавил Корчунов.
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РоссияАрктический советАрктикаНиколай КорчуновВ мире
 
 
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