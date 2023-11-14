https://ria.ru/20231114/arktika-1909393646.html

МИД России выразил обеспокоенность ситуацией в арктическом регионе

МИД России выразил обеспокоенность ситуацией в арктическом регионе - РИА Новости, 14.11.2023

МИД России выразил обеспокоенность ситуацией в арктическом регионе

Россия обеспокоена напряженной ситуацией в арктическом регионе, заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:48

2023-11-14T15:48

2023-11-14T15:51

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия обеспокоена напряженной ситуацией в арктическом регионе, заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. "Международная ситуация в арктическом регионе весьма непростая, напряженная, имеет тенденцию к нарастанию конфликтного потенциала. Нас, естественно, это беспокоит", - сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной вторым открытым молодежным Арктическим Дельфийским играм. "Обеспокоены мы фрагментацией международного сотрудничества в Арктике, в том числе ослаблением Арктического совета как ключевого формата международного многостороннего сотрудничества. Появилась тенденция политизации международной научной кооперации, что привело к нарушению наработанных связей между исследовательскими и образовательными организациями арктического региона", - пояснил дипломат. Корчунов отметил, что норвежское председательство в Арктическом совете проходит непросто. "Надеемся, что до конца этого года некоторым экспертам, рабочим удастся возобновить свою работу", - добавил Корчунов.

https://ria.ru/20231023/arktika-1904602618.html

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россия, арктический совет, арктика, николай корчунов, в мире