https://ria.ru/20231114/aeroflot-1909325126.html
"Аэрофлот" снова полетит из Красноярска в Сургут и Магадан
"Аэрофлот" снова полетит из Красноярска в Сургут и Магадан - РИА Новости, 14.11.2023
"Аэрофлот" снова полетит из Красноярска в Сургут и Магадан
Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Сургут и Магадан. Полеты в Сургут будут выполняться с 1 января... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:55
2023-11-14T11:55
2023-11-14T11:55
пресс-релизы
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МОСКВА, 14 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Сургут и Магадан. Полеты в Сургут будут выполняться с 1 января 2024 года, в Магадан — с 3 января 2024 года. Оператор рейсов — авиакомпания "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот"). В зимнем расписании запланировано по два еженедельных рейса в/из Красноярска: в Сургут — по понедельникам и четвергам, в Магадан — по средам и субботам. Ранее Аэрофлот сообщал, что в 2024 году объемы пассажирских перевозок из сибирского хаба увеличатся более чем на 40%. Авиаперевозчик намерен базировать в Красноярске до 11 воздушных судов авиакомпании "Россия" в зимнем расписании и до 12 — в летнем. Географию полетов в/из Красноярска в 2024 году планируется расширить до 33 направлений с учетом рейсов в Москву и Санкт-Петербург, из них 24 маршрута будут внутренними. В рамках новой программы авиаперевозчик уже анонсировал прямые рейсы из Красноярска во Владивосток, Челябинск и Харбин. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 14 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Сургут и Магадан. Полеты в Сургут будут выполняться с 1 января 2024 года, в Магадан — с 3 января 2024 года. Оператор рейсов — авиакомпания "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот").
В зимнем расписании запланировано по два еженедельных рейса в/из Красноярска: в Сургут — по понедельникам и четвергам, в Магадан — по средам и субботам.
Ранее Аэрофлот сообщал, что в 2024 году объемы пассажирских перевозок из сибирского хаба увеличатся более чем на 40%. Авиаперевозчик намерен базировать в Красноярске до 11 воздушных судов авиакомпании "Россия" в зимнем расписании и до 12 — в летнем. Географию полетов в/из Красноярска в 2024 году планируется расширить до 33 направлений с учетом рейсов в Москву и Санкт-Петербург, из них 24 маршрута будут внутренними. В рамках новой программы авиаперевозчик уже анонсировал прямые рейсы из Красноярска во Владивосток, Челябинск и Харбин.
С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.