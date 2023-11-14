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"Аэрофлот" запускает продажу билетов в Красноярск в Сургут и Магадан - РИА Новости, 14.11.2023
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11:22 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/aeroflot-1909316237.html
"Аэрофлот" запускает продажу билетов в Красноярск в Сургут и Магадан
"Аэрофлот" запускает продажу билетов в Красноярск в Сургут и Магадан - РИА Новости, 14.11.2023
"Аэрофлот" запускает продажу билетов в Красноярск в Сургут и Магадан
Группа "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Сургут и Магадан, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" с 1 и 3 января 2024... РИА Новости, 14.11.2023
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магадан
красноярск
аэрофлот
туризм
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Сургут и Магадан, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" с 1 и 3 января 2024 года соответственно, сообщил перевозчик."Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Сургут и Магадан. Полеты в Сургут будут выполняться с 1 января, в Магадан - с 3 января 2024 года. Оператор рейсов - авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот")", - говорится в сообщении.В зимнем расписании запланировано по два еженедельных рейса из Красноярска и обратно: в Сургут - по понедельникам и четвергам, в Магадан - по средам и субботам."Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году авиакомпании группы "Аэрофлот" перевезли 40,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20231113/aeroflot-1909214348.html
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сургут, магадан, красноярск, аэрофлот, туризм
Сургут, Магадан, Красноярск, Аэрофлот, Туризм

"Аэрофлот" запускает продажу билетов в Красноярск в Сургут и Магадан

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Сургут и Магадан, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" с 1 и 3 января 2024 года соответственно, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Сургут и Магадан. Полеты в Сургут будут выполняться с 1 января, в Магадан - с 3 января 2024 года. Оператор рейсов - авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот")", - говорится в сообщении.
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В зимнем расписании запланировано по два еженедельных рейса из Красноярска и обратно: в Сургут - по понедельникам и четвергам, в Магадан - по средам и субботам.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году авиакомпании группы "Аэрофлот" перевезли 40,7 миллиона человек.
 
СургутМагаданКрасноярскАэрофлотТуризм
 
 
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