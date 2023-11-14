https://ria.ru/20231114/aeroflot-1909316237.html

"Аэрофлот" запускает продажу билетов в Красноярск в Сургут и Магадан

"Аэрофлот" запускает продажу билетов в Красноярск в Сургут и Магадан - РИА Новости, 14.11.2023

"Аэрофлот" запускает продажу билетов в Красноярск в Сургут и Магадан

Группа "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Сургут и Магадан, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" с 1 и 3 января 2024... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:22

2023-11-14T11:22

2023-11-14T11:22

сургут

магадан

красноярск

аэрофлот

туризм

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Сургут и Магадан, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" с 1 и 3 января 2024 года соответственно, сообщил перевозчик."Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Сургут и Магадан. Полеты в Сургут будут выполняться с 1 января, в Магадан - с 3 января 2024 года. Оператор рейсов - авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот")", - говорится в сообщении.В зимнем расписании запланировано по два еженедельных рейса из Красноярска и обратно: в Сургут - по понедельникам и четвергам, в Магадан - по средам и субботам."Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году авиакомпании группы "Аэрофлот" перевезли 40,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20231113/aeroflot-1909214348.html

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магадан

красноярск

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Артем Смирнов

сургут, магадан, красноярск, аэрофлот, туризм