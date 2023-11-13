https://ria.ru/20231113/zemletryasenie-1909226891.html
Недалеко от иранского города Маку зафиксировали землетрясение
Недалеко от иранского города Маку зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 13.11.2023
Недалеко от иранского города Маку зафиксировали землетрясение
Армянские сейсмологи зафиксировали в понедельник землетрясение магнитудой 4.3 близ иранского города Маку, недалеко от ирано-турецкой границы, сообщили в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:25
2023-11-13T19:25
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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Армянские сейсмологи зафиксировали в понедельник землетрясение магнитудой 4.3 близ иранского города Маку, недалеко от ирано-турецкой границы, сообщили в спасательной службе МВД Армении. "Тринадцатого ноября в 18.58 (17.58 мск) служба сейсмической защиты МВД Армении зафиксировала землетрясение магнитудой 4.3 в 23 километрах северо-восточнее города Маку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательной службы. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. "Землетрясение ощущалось в Араратской и Вайоцзорской областях Армении магнитудой 3-4, в Ереване – магнитудой 2-3", - говорится в сообщении.
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армения, ереван, в мире
Недалеко от иранского города Маку зафиксировали землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.3 близ иранского города Маку
ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Армянские сейсмологи зафиксировали в понедельник землетрясение магнитудой 4.3 близ иранского города Маку, недалеко от ирано-турецкой границы, сообщили в спасательной службе МВД Армении.
"Тринадцатого ноября в 18.58 (17.58 мск) служба сейсмической защиты МВД Армении зафиксировала землетрясение магнитудой 4.3 в 23 километрах северо-восточнее города Маку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательной службы.
Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. "Землетрясение ощущалось в Араратской и Вайоцзорской областях Армении магнитудой 3-4, в Ереване
– магнитудой 2-3", - говорится в сообщении.
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