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Недалеко от иранского города Маку зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 13.11.2023
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19:25 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/zemletryasenie-1909226891.html
Недалеко от иранского города Маку зафиксировали землетрясение
Недалеко от иранского города Маку зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 13.11.2023
Недалеко от иранского города Маку зафиксировали землетрясение
Армянские сейсмологи зафиксировали в понедельник землетрясение магнитудой 4.3 близ иранского города Маку, недалеко от ирано-турецкой границы, сообщили в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:25
2023-11-13T19:25
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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Армянские сейсмологи зафиксировали в понедельник землетрясение магнитудой 4.3 близ иранского города Маку, недалеко от ирано-турецкой границы, сообщили в спасательной службе МВД Армении. "Тринадцатого ноября в 18.58 (17.58 мск) служба сейсмической защиты МВД Армении зафиксировала землетрясение магнитудой 4.3 в 23 километрах северо-восточнее города Маку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательной службы. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. "Землетрясение ощущалось в Араратской и Вайоцзорской областях Армении магнитудой 3-4, в Ереване – магнитудой 2-3", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231113/zemletryasenie-1909058883.html
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армения, ереван, в мире
Армения, Ереван, В мире
Недалеко от иранского города Маку зафиксировали землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.3 близ иранского города Маку

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Армянские сейсмологи зафиксировали в понедельник землетрясение магнитудой 4.3 близ иранского города Маку, недалеко от ирано-турецкой границы, сообщили в спасательной службе МВД Армении.
"Тринадцатого ноября в 18.58 (17.58 мск) служба сейсмической защиты МВД Армении зафиксировала землетрясение магнитудой 4.3 в 23 километрах северо-восточнее города Маку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательной службы.
Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. "Землетрясение ощущалось в Араратской и Вайоцзорской областях Армении магнитудой 3-4, в Ереване – магнитудой 2-3", - говорится в сообщении.
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